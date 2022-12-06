马来西亚薪酬管理初创公司 Paywatch 日前宣布，已经获得了一笔 900 万美元的Pre-A 轮融资。

据了解，这笔融资由 Third Prime 再度领投，并得到了 Hana Ventures（韩亚旗下风投部门）、Parkwood Corp、范德堡大学、伊利诺伊大学基金会等的参投。

Paywatch 成立于 2020 年，是一家主打 Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）概念的薪酬管理平台。据介绍，作为其最大特点，Paywatch 称公司已同银行机构达成了合作伙伴关系（包括韩亚），并且公司为马来西亚唯一一家与当地央行达成此关系的 EWA 解决方案提供商。

基于这种合作，Paywatch 表示，除了通过 EWA 解决方案让打工人在发薪日之前就能获取/管理已得工资之外，平台也接入了银行系统，可以作为桥梁向未能获得银行服务的用户直接提供银行服务（比如作为薪资用途的小额信贷）。

据介绍，在今年早些时候完成 525 万美元规模的种子轮融资时（由 Third Prime 和一家家族办公室的联合领投），Paywatch 企业客户的数量约为 50 家。目前，这一数字则已增长至 100 多家，其中包括 Lotus’s、肯德基、必胜客、丰益国际等零售及百货品牌。

目前，Paywatch 在韩国和马来西亚提供服务。针对未来发展，Paywatch 表示计划利用新融资在明年时把业务扩展至菲律宾和中国香港。