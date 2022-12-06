电动自行车几乎无处不在，可以很容易地在网上或最近的自行车零售商处购买。虽然电动自行车确实是未来个人机动性的关键，但可以说它们最大的缺点是充电时间长以及随之而来的里程焦虑。现在，氢动力已经存在了很长一段时间，但我们几乎没有看到它被纳入自行车技术。

法国电动汽车专家 Pragma Mobility 是一家坚持让氢动力电动自行车成为现实的公司，并且已经这样做了很长一段时间。它的最新型号称为 Alpha Neo，非常像标准的电动助力自行车，但采用了氢燃料电池，根据 Pragma Mobility 的说法，可以在两分钟内补充燃料。自然，Alpha Neo 的顺利运行依赖于氢燃料基础设施，并非世界上所有国家都拥有现成的加氢站。然而，在拥有基础设施的地方，Alpha Neo 可能会改变游戏规则。

深入研究技术，Alph Neo 由集成在轮毂中的 250 瓦电动机提供动力。根据欧洲的电动自行车规则和法规，该电机能够提供 350 瓦的峰值输出，最高时速可达 25 公里（15.5 英里/小时）。至于电源，Alpha Neo 配备了氢电池组和一个 480 瓦的小型燃料电池。氢气包在 300 巴 (4,351 PSI) 压力下储存 67 克氢气。所有这些意味着单次充电可行驶 120 至 150 公里（75 至 94 英里）。如前所述，Pragma Mobility 表示，氢动力组加注燃料的时间不超过两分钟。

现在，谈到定价的话题，可以理解的是，一台如此独特和利基市场的机器要花一大笔钱。事实上，在零售价中，Alpha Neo 的不含税价格高达 5,690 欧元（5,893 美元）。为了更容易接受这个溢价标签，Pragma 通过长期租赁计划提供 Alpha Neo，客户需要支付象征性的 1,700 欧元（1,761 美元），每月支付 79 欧元（82 美元）)。