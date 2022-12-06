斯洛伐克自行车品牌 Kellys 对其两款广受欢迎的硬尾电动山地自行车 Tayen 和 Tygon 进行了更新。更新主要包括修改后的框架结构以及升级的 Panasonic GX Ultimate 电机。近年来，电动山地自行车市场出现了巨大的繁荣，越来越多的自行车手意识到在越野时拥有电动马达的额外好处。

深入了解细节，Tayen 和 Tygon 都是具有相似几何形状的硬尾电动山地自行车。他们都配备了 120 毫米的前避震叉。对于 2023 车型年，Kellys 使用新的 Panasonic GX Ultimate 电机更新了车型。这种轻型电动自行车系统重量仅为 2.9 公斤，并具有多种骑行模式。其中最直观的是自动模式，它根据您的踏板输入按比例定制踏板辅助。据该品牌称，这使得踏板感觉更自然，可以在所有地形上实现卓越的控制和动力传输。

Kellys 采用了其专有的 V10 725-Wh 电池组。虽然比电机重 3.7 千克，但电池声称容量重量比为每千克 194 瓦时，令人印象深刻。这意味着更长的骑行时间和更多的探索路径。一旦耗尽，电池可以通过标准家用插座在大约 6 小时内充电完。

新款 Kellys Tayen 和 Tygon 山地自行车的其他技术特点包括松下蓝牙 5.0 彩色显示屏，它可以持续显示您的速度和电池电量。最重要的是，Komoot 应用程序还可以集成到系统中，有效地将您的智能手机变成一个可以安装在车把上的仪表板。显示屏还控制骑行模式，让您可以在旅途中切换模式。至于框架，它们由铝制成，由激光切割部件和机器人焊接构成。车架在后部配备增压筒轴系统，以增加技术地形的刚度。

至于定价和可用性，Kellys 提供的 Tygon 和 Tayen 起价为 2,999 欧元（约合 3,119 美元）。这些自行车有多种变体，顶级版本如 Tygon R90，配备 RockShox 前叉和 Shimano 组件，零售价高达 4,000 欧元，约合 4,160 美元。