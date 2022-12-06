近日，九曜智能正式披露近亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由腾飞资本领投，钛资本担任财务顾问。本轮融资将用于销售团队及渠道扩充、客户订单交付及生产研发基地扩建等方面，加速工业无人驾驶产品规模化落地。

九曜智能创立于 2018 年，是一家集技术研发、规划设计、生产制造、售后服务为一体的工业级无人驾驶产品提供商。依托团队在工业物流方面 20 余年的行业经验和技术积累，九曜智能完成了无人驾驶在工业物流场景内的多个落地应用。在具体案例交付过程中，九曜智能通过工业车·路·云于一体的解决方案，为客户现场提供 100% 安全，100% 无人的使用体验，通过云端系统实现九曜产品和客户现场设备之间的室内外协同管理调度和柔性调控，通过多传感器实时融合导航定位技术和算法，解决车辆在室内外通行过程中的高精度定位，通过融合感知规划与决策算法解决车辆 7*24 小时及雨雪雾霾等恶劣环境下的稳定运营，通过工业路侧设备解决人车混行中的安全问题，相较于室内 AGV 产品，九曜智能在工程车辆改装经验、室内外车辆调度及导航定位和感知算法上都有自己独特的技术优势。

九曜智能创始人、CEO 史亮表示：九曜智能致力于成为世界领先的工业级无人驾驶解决方案提供商，聚焦封闭及半封闭场间物流场景，提供工业级全工作链无人驾驶解决方案，推动工业级无人驾驶技术与产业融合发展，加快无人驾驶商业化应用落地，用科技为产业赋能，让物流工作更舒适。我们的产品和解决方案切实帮助了工业客户在生产降本、全流程无人化环节打通、安全管理难度改善及作业效率优化等方面的提升，如何帮助客户解决痛点，实现无人驾驶在工业物流场景的真正落地，永远是九曜智能做这件事情的最终目的，我坚信九曜智能一定能够赋能百行千业助力工业物流的再次飞跃。

腾飞资本董事总经理、新昌共赢基金管理合伙人卢尊表示：腾飞资本始终专注于硬科技领域的优质项目投资，无人驾驶赛道目前的格局和投资人关注的重点已经越来越从关注技术价值领先转变到关注产品落地价值、商业化应用价值方面。无人驾驶的落地从来都不是埋头研发单车智能，在工业物流场景中，对于垂直场景的商业化理解，对业务流程的深刻理解，是真正满足客户业务需求的前提。九曜智能在细分赛道中最大的优势在于它既有领先的技术优势、又有对于业务流程的深刻理解，九曜智能的产品是以客户需求为出发点进行研发，是市场上最智能、最了解客户需求的产品。腾飞资本将持续参与九曜后续轮次的融资，致力于充分展示我们发现价值和呈现价值的能力，尽早让潜藏的商业价值得到更广泛的市场认可。

钛资本董事总经理吴凯表示：在乘用车无人驾驶技术商业落地困难，融资气氛低迷的大环境下，投资人越来越重视可以落地变现的工业级无人驾驶场景，虽然干线物流，港口矿山，厂区室内物流的无人驾驶已经获得了投资人的认可，但更贴合中国制造业大国需求的场间物流封闭半封闭场景的无人驾驶还没有出现太多投资案例。九曜智能在这个重要场景的深入耕耘已建立了头部供应商地位，可以为中国的众多制造型企业提供完整的场间物流无人驾驶解决方案，降低人力成本，提升生产物流效率，同时匹配疫情防控的长期需要。