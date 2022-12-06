北京启慧生物医药有限公司（简称 “启慧生物”）完成数千万元 A 轮融资。本轮融资由专业医疗投资机构苇渡创投领投，青岛国信金融控股有限公司（简称 “青岛国信金融”）跟投。融资资金将用于公司脂质微泡技术平台建设及脂质微泡超声造影管线开发，加速公司产业化进程。

启慧生物成立于 2016 年 6 月，是国家高新技术企业、“专精特新” 中小企业和中关村金种子企业。公司坚持 “以临床价值为导向”，强调硬科技突破与跨界融合，是国内较早探索脂质微泡技术的创新型公司。经过多年发展，启慧生物已构建多学科交叉、涵盖多领域核心专家的研发体系，突破了跨国公司掌握的核心技术，国内率先突破了脂质微泡超声造影剂的产业化技术瓶颈，并依托脂质微泡技术平台开发了系列创新产品，具有自主知识产权和较高的技术壁垒，有望打破进口产品长期垄断的市场格局。

作为本轮融资的领投方，苇渡创投表示：“启慧生物所在的超声造影剂行业是典型的高技术领域，长期被少数外资企业垄断，是国家产业政策重点支持的发展方向之一。启慧生物开发的具备自主知识产权的脂质微泡超声造影剂产品，其自主开发的核心设备和生产工艺确保了产品的稳定量产。当前，公司已经基于其核心的递送技术和生产工艺，形成独特的技术平台，在该平台上开发出多个造影剂产品，并开拓新的临床应用场景、解决临床诊断和治疗痛点。同时，启慧生物的创始人团队还具有丰富的创新药公司管理运营经验，是一个技术能力和管理经验都完备的创业团队。苇渡创投认为，影像设备引导下的微创化诊疗是一大趋势，各类造影剂是提高诊疗安全性和效率的必要产品，期待启慧生物能将超声造影剂的临床应用推向新高度，为临床诊疗带来更多具有显著临床获益的产品，最终惠及更多患者。”

青岛国信金融表示：“超声造影剂赛道长期国内理论市场规模十分可观，目前已初步完成了临床医学指南拓展、高端造影功能超声设备普及、医保付费机制打通等准备工作，进入快速发展阶段，所处赛道市场大、竞争小，具有广阔发展前景。启慧生物具备较强的自主创新及研发优势，技术优势明显，已经突破了高端超声造影剂 “卡脖子” 的技术难题，其脂质微泡技术平台具有较高的技术水平和较强的技术延展性。公司的产品管线具有良好的生态布局，可支持长期可持续性发展，期待启慧生物早日实现该领域的国产化替代。”