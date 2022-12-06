根据 Sensor Tower 最新发布的报告，2018 年以来，IP 游戏一直处于收入上升期，并在 2020 年收入增长最为突出，全球增长率高达 24.5%。欧洲与中国大陆是同年收入增长最显著的市场，增长率分别为 31.1%、32.9%；美国、日韩以及东南亚地区收入增长均成功突破 20%。尽管 2021 年全球 IP 游戏总收入增长有所放缓，但仍然超过 2020 年达到 203 亿美元。

以下是详细内容：

随着多媒体时代的演进以及移动设备的不断升级，手游市场竞争越发激烈，如何使游戏快速吸引玩家，并延长其在游戏内的停留时间已成为游戏发行商的重要目标。手游 IP 化无疑是当下流行的一种提高游戏知名度与吸引潜在用户的有效方式。

IP 游戏收入逐年增长

2018 年以来，IP 游戏一直处于收入上升期，并在 2020 年收入增长最为突出，全球增长率高达 24.5%。欧洲与中国大陆是同年收入增长最显著的市场，增长率分别为 31.1%、32.9%；美国、日韩以及东南亚地区收入增长均成功突破 20%。尽管 2021 年全球 IP 游戏总收入增长有所放缓，但仍然超过 2020 年达到 203 亿美元。

2022 年 1 月至 9 月期间，IP 游戏已获得 128 亿美元营收，其中苹果市场收入贡献高达 61.7%。

2022 年 1 月至 9 月期间，共 24 款 IP 游戏入围全球畅销手游 Top100 榜单，用户总支出约 75 亿美元，占 Top100 手游总收入的 24.1%。由此可见，IP 游戏仍然是手游市场收入构成中不容忽视的一部分。

下载量方面，全球移动 IP 游戏市场在 2018 至 2020 年期间较为稳定，年下载量一度逼近 30 亿。随着新冠疫情带来的移动市场增长红利逐渐褪去，IP 游戏市场于 2021 年首次迎来明显下降，最终下载量为 24 亿。

2022 年前 3 个季度，全球 IP 游戏下载量达 16 亿，其中 iOS 与 Google Play 下载量占比分别为 28.3%、71.7%。

欧洲市场下载量最高，日本市场收入领先

依靠海量的本地游戏、动漫 IP 储备，日本以 72 亿美元的成绩成为 2021 年移动 IP 游戏收入最高的市场。美国同样拥有大量原创 IP 资源，因此用户对于相关 IP 游戏的付费意愿也较为良好。尽管美国游戏市场 IP 主要来源于本土影视剧、美漫以及小说，但近年来日本 IP 出海美国已颇具成效，例如超级玛丽、宝可梦以及七龙珠。

下载量方面，2021 年 IP 游戏在欧洲获得超 5 亿下载量，端游 IP 是该地区用户接受度最高的 IP 来源。IP 游戏在美国与东南亚市场也成功突破 3 亿下载量。

全球畅销榜游戏 IP 多数来自日本

《PUBG Mobile》与《宝可梦 Go》成为当下最畅销的 IP 游戏，长年稳居全球 IP 手游畅销榜前两名。从 IP 来源分布看，日本漫画与电子游戏 IP 授权的手游占据全球畅销榜半数以上，影响力可谓巨大。美国 IP 游戏上榜的产品主要来自漫威与星际迷航，韩国则为天堂系列手游。

下载榜单中，《PUBG Mobile》继续蝉联下载榜榜首。EA 旗下《FIFA Soccer》在 2022 年前 3 个季度再度发力，成功跻身下载榜第 2 位；榜单第 3 名则由 Mattel163 发行的桌游《UNO!》获得。

PC/主机游戏转手游的趋势越加明显，2022 年入围 IP 游戏下载榜 Top20 的游戏中，PC/主机 IP 高达 14 款，较 2020 年多出 2 款。《PUBG Mobile》、《植物大战僵尸》均为典型代表；而在 2022 年 5 月发行便成功闯入 2022 年前 3 季度下载榜前十的《Apex Legends Mobile》，更加印证该类 IP 的强大号召力。

PC/主机 IP 转手游成为主流趋势

从 IP 游戏品类分布看，中重度游戏仍然是收入贡献主要来源。RPG 游戏是中重度 IP 游戏中最为吸金的品类，其收入贡献甚至超过其余中重度游戏品类的总和，高达 39%。休闲游戏中，以《宝可梦 Go》为代表的定位 AR 游戏收入表现亮眼，其次为街机与益智解谜类。体育&竞速游戏则以 EA、NEXON 以及 TakeTwo 的经典端游/主机转手游产品最为火热。

下载量方面，休闲类 IP 游戏市场份额为 49%，略高于中重度游戏（35%）。SEGA 旗下索尼克相关跑酷游戏帮助街机品类获得最高下载，而模拟品类最流行 IP 来自《Minecraft》与《模拟人生》。中重度 IP 游戏品类用户分布较为平均，略集中于策略与射击品类。

PC/主机 IP 转手游是当前最主要的 IP 来源，全球下载量 Top100 的 IP 手游中，33% 属于此类型。其中由 PC 端移植到手机端的热门射击游戏《PUBG Mobile》长期位居下载量榜首。动漫剧集/电影以 21% 的占比位居第二。

除 PC/主机、动漫以外，桌游 IP 在美国市场流行度排名第三，相关游戏数目占比为 10%，代表游戏包括《UNO!》与《MONOPOLY Tycoon》。

日本市场与美国市场差异较大，以本土漫画、PC/主机作为主要 IP 类型，二者 IP 输出总和占比高达 72%。这与日本成熟的漫画、电子游戏产业关系密切。

韩国市场则受到美国、日本共同影响，以 PC/主机、漫画、体育作为主要 IP 类型来源。其本土 IP 资源主要来自 NEXON 与 Kakao 的端游 IP。