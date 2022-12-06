动察：特斯拉电动 Semi 卡车将彻底改变世界货运格局

面向商业客户的第一辆 Tesla Semi 将于 12 月 1 日交付给百事公司。我们可以通过大量财务分析和规格配置，以检验 Tesla Semi 与传统化石燃料半挂卡车相比的成本竞争力。当 Tesla Semi 发布时，竞争对手声称 Tesla 声称的规格和统计数据是不可能的，并且在可预见的未来仍将如此，甚至有人表示特斯拉声称的这款卡车性能将违反物理定律。

关于 Semi 是最受期待的特斯拉汽车的看法，它不仅会对排放产生相对较大的影响，而且我们认为还会影响公众对电动汽车的看法，在关注电动汽车的人看来，这是一个很大的成就。这是一款很酷的新车，它开辟了汽车市场的另一个领域。然而，只有当我们设身处地为更多 “正常” 人着想时，我们才能更好地了解这有多么重要。

有多少人问过你的电动车能开多远？有多少人问过你充电需要多长时间，电动汽车可能不适合长途旅行？这是每个不密切关注电动汽车的人都会问的两个问题。你几乎可以打赌——如果你与一个不太了解电动汽车的人就你的电动汽车进行对话，他们至少会问其中一个问题。那么，当各地都有 Tesla Semi 卡车，一次充电可载重 70,000 至 80,000 磅并行驶超过 500 英里时，会发生什么情况？

随着越来越多的人看到 Tesla Semi 可以在高速公路上拉近 100,000 磅的重量行驶 500 英里，他们会三思而后行，重新考虑他们对电动汽车续航里程的担忧。一旦他们发现特斯拉半挂车横穿大城市，他们就不会那么担心电动汽车的公路旅行能力。这不会在一夜之间全面发生，但消息会传开，卡车会被看到，普通人对电动动力总成能做什么的担忧将会得到缓解。

这在不同程度上也是福特 F-150 Lightning、特斯拉 Cyber​​truck、悍马 EV、Rivian R1T 的一大优势。这些野兽般的电动汽车展示了电动动力总成的强大功能和实用性。但它们都无法与 Tesla Semi 相提并论。那是一个非常不同的层次。它将改变无数人的心态。

大尺寸前挡风玻璃与圆润饱满的前盖无缝衔接，营造出视觉流畅感受的同时，也带来了风阻系数 0.36Cd 的空气动力学表现。Semi 实现了 2kWh/英里以下的超低能耗，在满载的情况下拥有 500 英里（约合 804.7 公里）高速续航表现。同时，Semi 在专属充电桩 Megacharger 充电 30 分钟即可补充最高约 560 公里续航能量，一顿午餐的时间可再次启程。

Semi 搭载了与 Model S Plaid 相同的三个独立的碳纤维保护套筒电机，采用了 1000V 的高压架构。满载情况下 Semi 百公里加速仅需 20 秒。强大的性能与迅速的动力响应，让 Semi 在满载情况下也能灵活起步，爬斜坡、走山路也如同在高速公路上一样自如。城市道路中，司机也不必再为路口起步过慢、变道笨拙而烦恼，进一步提升交通效率。

事实上，雷诺和可口可乐通过指出他们已经将雷诺 E-tech D 和 E-Tech D Wide 卡车投入使用来嘲笑百事可乐。Tesla Semi 的续航里程为 500 英里，是企业需要证明是时候开始向全电动交付过渡的概念验证，因为它将证明车队中的任何东西都可以电气化。Semi 每英里的充电成本，比使用柴油便宜约 2.5 倍，三年内即可省下高达 20 万美元（约 142 万元人民币）的燃油费用。与特斯拉 S3XY 家族一样，Semi 还可通过远程诊断、OTA 空中软件更新等功能与更少的移动部件，让司机在车辆维修、保养上花费更少的时间和金钱。Semi 使用的特斯拉硬件已经经过了全球用户的检验。其传动系统已经过 509 亿英里（约 819 亿公里）行驶、车机系统已交付给 320 万用户、热泵系统已工作 15 亿小时、逆变器已输出了 1.4 太瓦的能源。

其次，也许最重要的是，节省的资金将是可观的。如果您完全不关注石油成本，那么汽油在过去一年中的表现相当疯狂，特斯拉 Semi 交付的那一刻，只要它交付了它所声称的，它就会使市场上的所有其他卡车都过时。与当今市场上最高效的柴油半挂车相比，Tesla Semi 的运行成本将为运输公司在卡车的使用寿命内带来客观的回报。我们预计其他公司的电动半导体产品将发生翻天覆地的变化，并且将以极快的速度转变，这将打破所有预测。

这种转变的后果将是巨大的。从长远来看，这可能会导致运输成本大幅下降，从而有助于实现排放和碳中和的目标。这一转变将对污染产生巨大影响，尽管半挂卡车仅占道路上车辆的很小比重，但它们造成了全球大多数国家和地区的一半的氮氧化物排放，近 60% 的细颗粒物排放，约占美国温室气体排放总量的 7%。

很少有任何一款产品能改变世界，但当我们观看 Tesla Semi 发布会时，笔者的感觉就像观看初代 iPhone 发布会时的感觉，这是一个革命性的产品。Tesla Semi 是一种可以改变我们对交通了解的产品。