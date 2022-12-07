汇禾医疗（上海汇禾医疗科技有限公司）近日完成两轮总值数亿元融资，其中，由国泰君安创新投资独家完成 C1 轮融资；C2 轮由上海科创基金及其关联方领投，G60 科创基金、上海松江国投联合九亭镇跟投，老股东 IDG 资本、夏尔巴投资、国方资本继续追加投资。

汇禾医疗成立于 2019 年，是一家心血管介入平台型公司，专注于心血管介入医疗器械的原研、生产和商业化。当前，汇禾医疗的核心产品 K-Clip 经导管三尖瓣环修复系统、C-Wave 血管冲击波系统均已完成国内 NMPA 的确证性临床研究，即将进入商业化阶段。同时，K-Clip 正在欧洲开展 CE 确证性临床研究，且具有全球授权发明专利。

上海科创基金表示：“汇禾医疗作为国内原研创新型医疗器械的代表，立足于具有全球知识产权的自研技术，通过布局了全套的研发、测试、临床以及生产体系，有望在未来为全球患者提供具有国际先进水平的高端医疗器械产品。上海科创基金及关联方很高兴能继续加注支持汇禾医疗，未来将全力支持汇禾医疗持续推出创新产品，为中国原创高端医疗器械树立新的标杆。”

国泰君安创新投资董事长江伟表示：“汇禾医疗是国内专注结构性心脏病介入医疗器械领域的龙头企业，拥有中国首个自主研发的经血管三尖瓣介入修复系统，在研发实力和市场布局等方面拥有显著优势。在需求和政策等多重驱动因素影响下，国泰君安创新投资对汇禾医疗未来发展充满信心，愿意陪伴企业和行业共同成长、行稳致远，我们也期待汇禾医疗能够引领国内医疗器械行业高质量发展，走出国产创新的独特道路，加快驶向国际市场的星辰大海。”