小时候，变形金刚极大地影响了我们看待汽车、卡车和摩托车的方式。我敢肯定，我们很多人在成长过程中都梦想拥有一个汽车人，以及伴随这种经历的所有激动人心的冒险。虽然变形金刚确实是一种幻想，但没有什么能阻止我们尽情发挥我们的想象力，Segway Ninebot 和孩之宝正在让这成为现实。

你看，这两个品牌——都是各自行业的巨头——已经联手推出了一系列新的轻型电动产品，其风格仿照变形金刚系列。更具体地说，Segway Ninebot 将发布 Segway x Transformers 限量版系列的卡丁车和电动滑板车。新的电动微型移动产品预计将在美国、加拿大和中国上市。

更具体地说，该车型系列包括两款以擎天柱和大黄蜂设计的卡丁车。基于 Segway 的 Gokart Pro，这些有趣、易于驾驶的卡丁车非常适合孩子和童心未泯的孩子，并且可以进行调整以适应身高不超过 6 英尺的驾驶员。相反，由于其可调节座椅和转向柱，年仅 14 岁的孩子可以轻松驾驶 Gokart Pro。

更棒的是，转向柱可以完全折叠，可以轻松将卡丁车存放在 SUV 或皮卡车的后部。在性能方面，卡丁车的最高时速可达 25 英里，并配备四种骑行模式，可根据您的喜好定制性能。

与此同时，威震天，大黄蜂和擎天柱的宿敌，体现在新的赛格威 GT2 超级摩托车上。我们之前谈到的 GT2 是 Segway Ninebot 最强大的电动站立式踏板车，最高时速可达 43.5 英里。它可以在令人振奋的 3.9 秒内从静止状态达到这一速度。它摇摆着带有前后悬架的坚固车架，以及结实的 11 英寸轮胎，让您可以在路面范围之外驾驶 GT2。至于造型，它采用经典的威震天配色方案，深灰色底色，黑色和红色点缀。

最后但同样重要的是，孩子们还可以使用 Bumblebee C8 电动滑板车享受乐趣。C8 踏板车专为 6 至 12 岁的儿童设计，提供入门级性能，让您可以教您的孩子两轮机动性的基础知识。踏板车采用明亮的黄色大黄蜂配色方案，在地板和甲板上带有设计，使踏板车更加充满活力。

定价方面，新型号在美国和加拿大有售，GT2 踏板车零售价为 3,999 美元。GoKart Pro 的售价为 2,299 美元，而大黄蜂图案的儿童友好型 C8 踏板车零售价为 249.99 美元。