根据 Sensor Tower 最新发布的报告，卡牌对战手游下载量于 2021 年迎来一波明显增长，涨幅高达 14.9%，这一方面得益于《Mighty Party》增加的广告投放，为游戏带来大量新增玩家；另一方面，多款高品质新游的推出，使得该品类用户规模进一步扩充，例如网易《哈利波特：魔法觉醒》，以及 Hasbro《Magic: The Gathering Arena》。2022 年 1 月至 10 月期间，全球卡牌对战手游共获得 6400 万下载，来自 Google Play 与 iOS 渠道的下载量份额分别为 62.5%、37.5%。

以下是详细内容：

2021 年以来，全球卡牌对战手游市场迎来新的活力，多款高质量新游助力该赛道显著增长，反映出卡牌对战游戏值得挖掘的用户前景。另一方面，卡牌游戏中常见的抽卡机制，也逐渐普及到越来越多 RPG 手游之中，促使其吸金表现继续提升。

新游发行促进卡牌对战手游市场再次增长

卡牌对战手游下载量于 2021 年迎来一波明显增长，涨幅高达 14.9%，这一方面得益于《Mighty Party》增加的广告投放，为游戏带来大量新增玩家；另一方面，多款高品质新游的推出，使得该品类用户规模进一步扩充，例如网易《哈利波特：魔法觉醒》，以及 Hasbro《Magic: The Gathering Arena》。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球卡牌对战手游共获得 6400 万下载，来自 Google Play 与 iOS 渠道的下载量份额分别为 62.5%、37.5%。

近年全球卡牌对战手游收入表现持续增加，并于 2021 年成功突破 11 亿美元，可见该赛道吸金潜力仍然值得挖掘。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球卡牌对战手游用户支出达 7.5 亿美元，已超过 2019 年收入总和。其中苹果用户收入贡献为 67.3%。

日本市场卡牌对战手游收入最高

2022 年全球卡牌对战手游畅销榜 Top20 合计营收 6.9 亿美元，其中来自日本市场的收入占比高达 34%，中国（大陆）与美国分别以 26.9%、18.3% 收入占比位居第 2、3 位。2022 年 1 月《Yu-Gi-Oh! Master Duel》在日本和海外市场上线，成为 Konami 旗下继《Yu-Gi-Oh! Duel Links》之后，又一款成功的同名 IP 手游。截至 2022 年 10 月，该手游已获得超 1.2 亿美元营收。

由网易发行的哈利波特 IP 卡牌手游《哈利波特：魔法觉醒》以及暴雪旗下《Hearthstone》发挥稳定，位列第 2、3 名。这两款游戏最大市场均为中国市场。

由漫威授权、字节跳动发行的《MARVEL SNAP》凭借美漫画风和新颖的玩法，获得美国玩家的青睐，在不到半个月的时间內，成功来到卡牌对战手游畅销榜第 21 名。

下载量方面，卡牌回合制游戏《Mighty Party》以全球 1100 万下载量继续位居卡牌对战游戏下载榜榜首。该游戏安卓版本 icon 经常更新为热门小游戏（例如爬塔、保护狗头），以吸引更多玩家下载。

下载榜第 2、3 位分别为两款新游《Yu-Gi-Oh! Master Duel》和《MARVEL SNAP》。此外，另一款新游《Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL》也成功来到第 9 名。这三款新游排名的迅速蹿升，不仅依靠有效的广告投放，也得益于知名 IP 的加持。

2021 年全球抽卡 RPG 手游总收入高达 200 亿美元

在本报告中，抽卡 RPG 手游主要指通过扭蛋、召唤、宝箱等方式，概率获取游戏内道具、角色等资源的 RPG 游戏。自 2020 年起，全球抽卡 RPG 手游连续两年总下载量超过 6 亿人次。抽卡机制不仅在日本、中国、美国以及韩国市场十分流行，在东南亚以及拉美市场的接受度也逐渐提高。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球抽卡 RPG 手游下载量为 4.2 亿，Google Play 与 iOS 渠道占比分别为 61.5%、38.5%。

随着越来越多 RPG 游戏引入抽卡机制，这类游戏营收表现也逐年提升，并在 2021 年成功超过 200 亿美元，同比增长 7.5%。日本市场仍然是抽卡 RPG 手游收入主要来源，在 2021 年份额高达 41.7%。此外，韩国、中国以及美国市场收入份额均超过 10%。

2022 年 1 月至 10 月，全球抽卡 RPG 手游用户支出为 140 亿美元，其中 52% 来自苹果用户。

解谜 RPG、组队 RPG 引入抽卡机制占比最高

在 RPG 手游各子品类，解谜 RPG、组队 RPG 采用抽卡机制的游戏收入占比最高，达到 95.6%。这两个子品类通常侧重于角色的收集、搭配与培养，因此与抽卡机制高度契合。

此外，回合制 RPG、放置 RPG 以及动作 RPG 与抽卡机制同样具有较高的匹配度，因此引入抽卡机制的游戏收入份额也都超过 80%。

2022 年全球抽卡 RPG 市场 60% 的收入来自动漫画风手游，且 2D 动漫较 3D 动漫占比更高。写实与欧美卡通画风产品收入占比次之。

在日本地区，动漫画风抽卡 RPG 手游更是以压倒性的市场份额（84%）领先其它美术风格产品，可以说抽卡机制正是从日本二次元手游开始兴起并普及到其它领域。

美国市场动漫、卡通与写实风格的卡牌 RPG 手游收入份额较为平均，均接近或超过 30%。其中 2D 动漫、风格化写实以及 2D 卡通最受玩家欢迎，这正是日本二次元动漫在西方影响力增加，以及美式漫画持续盛行的共同结果。

受本土魔幻画风以及天堂系列 IP 的影响，韩国抽卡 RPG 手游多以场景恢弘、低饱和色调的风格化写实类型为主；二次元风格游戏收入占比仅 23%。

日韩 RPG 手游发行商表现强势

2022 年抽卡 RPG 手游畅销榜榜首由 Cygames《赛马娘 Pretty Derby》获得，其在 6 月开放韩服与中国港澳台服之后，整体营收再次得到明显提升。收入榜第 2 名为 NCSOFT《天堂 W》，旗下另外两款天堂手游同样成功入围收入前二十。

RPG 品类一直是日韩发行商重点竞争赛道，凭着多年丰富的开发运营经验，许多老牌游戏例如《怪物弹珠》、《天堂》系列手游、《智龙迷城》仍然在畅销榜名列前茅，其玩法、变现模式也在与时俱进，包括引入抽卡机制、赛季通行证等。

中国手游共 5 款产品挺进抽卡 RPG 手游畅销榜 Top20，包括 37GAMES《Puzzles & Survival》、有爱互娱《放置少女》等。

凭借出色的广告营销以及 ASO 策略，2022 年冰川网络旗下《X-HERO》以 2000 万全球下载量成功登顶抽卡机制 RPG 游戏下载榜榜首。集装扮、组队战斗于一体的《Gacha Club》在美国、东南亚以及拉美地区受到欢迎，下载量排名第 2；榜单第 3 名则由 NEXTERS 发行的放置 RPG《Hero Wars》获得。值得一提的是，上述游戏均引入小游戏机制，从而降低了用户下载门槛。

2022 年共 3 款引入抽卡机制的 RPG 新游入围下载榜 Top20，分别是莉莉丝《Dislyte》、4399 游戏《秘境传说：神木遗迹》以及 Ark Games《The Legend of Neverland》。

从下载榜单可以看出，组队 RPG 中引入抽卡机制的游戏占比最高。