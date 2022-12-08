Cenntro Electric Group Limited 是一家领先的电动汽车和替代燃料技术公司，拥有先进的、经过市场验证的电动商用车，将在即将举行的展会上推出氢动力 8 级半拖拉机 Logimax H864（“LMH864”）2023 年消费电子展 (CES)，将于 2023 年 1 月 5 日至 8 日在拉斯维加斯举行。

LMH864 是一款 6×4 半挂牵引车，代表着 Centro 首次进军氢燃料电池领域，也是第一款重型卡车。LMH864 的总重量为 25 吨，专为短途和长途应用而设计。半拖拉机的电动机完全由高效可持续氢燃料电池提供动力，该燃料电池具有八个 210 升电池组，通过将氢气与氧气结合将氢气转化为电能，仅产生水作为副产品。LMH864 将于 2023 年第三季度上市，并首先在北美和欧洲推出。

“除了我们对电动商用车系列的关注之外，我们相信氢燃料电池技术是重型物流的最佳应用，因为它提供更远的航程和更快的加油速度，” 董事长兼首席执行官 Peter Wang 说。“LMH864 的工作范围和加油时间可与许多柴油卡车相媲美，使其适合在电池充电受限的地区执行更远的距离和重型、能源要求高的任务。LMH864 将使 Cenntro 能够为客户提供更多选择，以实现可持续车辆的零排放。我们期待着将这款车连同我们的全系列电动汽车一起介绍给 CES 参加者。”

LMH864 将在西厅 5840 号展台的 Cenntro 展览中占据中心位置，Cenntro 将在那里展示其完整的全电动商业产品线。展览将包括完整的 Logistar 产品线，其中包括多功能紧凑型货运厢式货车 LS100、厢式货车或厢式货车配置的多用途 LS200、细分市场 LS260 厢式货车和专为最后一英里交付和城市服务打造的 4 级 LS400 。