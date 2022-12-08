福特 Pro 和德国邮政 DHL 集团最近签署了一份谅解备忘录，以加速部署用于全球物流业务的电动货车。在此过程中，两家公司都概述了他们对提供可持续/绿色服务的承诺。

强调计划中的合作，到 2023 年底，福特 Pro 将为德国邮政敦豪集团在全球范围内配备 2,000 多辆电动货车，以加强其在全球范围内使用电动货车进行最后一英里交付的领先地位。签署的协议涵盖了运营电动车队的全套解决方案，包括访问 Ford Pro 的互联电子远程信息处理软件和充电解决方案，以降低成本和优化效率，作为两个组织共同零排放目标的一部分。

福特的目标是到 2035 年在其欧洲设施、物流和供应商范围内实现所有车辆销售和碳中和的零排放，并在 2050 年之前在全球范围内实现碳中和。

全球领先的物流公司德国邮政敦豪集团致力于加强清洁运营以保护气候，并将在当前十年内投资 70 亿欧元，以实现净零排放物流。Deutsche Post DHL Group 的目标是到 2030 年将 60% 的电动汽车用于碳中和取件和交付，现在也由 Ford Pro 的电动汽车系列提供动力，包括全新的 E-Transit。

Ford Pro 已经根据协议交付了第一辆 E-Transit，加入了德国邮政 DHL 集团的电动车队，用于全球多个国家的最后一英里交付。订单量集中在专为处理快递货物而设计的 E-Transit 平板货车上在美洲和欧洲。这些车辆在一年中最繁忙的时候加入德国邮政敦豪集团的车队，使旺季期间为客户提供更可持续的交付成为可能。此外，还完成了为德国内城配送配备定制的福特 Pro 特种车辆的采购。

由福特和德国邮政敦豪集团签署的谅解备忘录将有可能让两家公司探索共同开发未来产品以及新的数字和充电解决方案。除了提供创新理念的早期访问权限外，随着两家公司探索将合作扩展到全球越来越多的市场，Ford Pro 还将为 Deutsche Post DHL Group 提供测试车辆和监控服务。