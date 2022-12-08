加拿大总理贾斯汀·特鲁多和安大略省省长道格·福特在安大略省英格索尔与通用汽车和 BrightDrop 一起，共同见证了加拿大首家全尺寸电动汽车制造厂的开业。在两国政府的投资支持下，通用汽车以创纪录的速度彻底改造了 CAMI 装配厂，使其成为 BrightDrop 全电动送货车的新全球制造基地。BrightDrop 还宣布在加拿大开始商业运营，DHL 将成为该公司的第一个加拿大客户。

第一台 BrightDrop Zevo 600 今天从 CAMI 生产线下线，标志着加拿大电动汽车生产的新篇章，也是应对气候变化的重要一步。继为通用汽车创纪录的发布之后，BrightDrop 去年完成了向联邦快递交付第一批 Zevo 600 的任务。

通用汽车总裁马克·鲁斯 (Mark Reuss) 表示：“这一里程碑代表了通用汽车的最佳状态——快速、灵活且在行业中处于领先地位。” “BrightDrop Zevo 是通用汽车灵活的 Ultium EV 架构的一个典型例子，它使我们能够为我们的客户快速推出全系列的电动汽车。而且，截至今天，我很自豪地将 CAMI EV 组装团队称为加拿大第一个全面的全电动制造团队。”

“我为 BrightDrop 和 CAMI 团队合作在不到两年的时间内将 Zevo 600 从概念推向商业化而感到特别自豪，这是通用汽车历史上最快的发布，” 通用汽车加拿大公司总裁兼董事总经理 Marissa West 说。“加拿大的电动汽车制造不再是未来发生的事情。它就在这里，就是现在。这对加拿大和地球都有好处。”

通用汽车于 2022 年 5 月 1 日开始重组 CAMI 以生产电动汽车。在短短七个月内，该团队安装了全新的生产设备，占地 200 万平方英尺。随着 BrightDrop Zevo 电动送货车的全面生产开始以及 BrightDrop 的客户更换他们的汽油和柴油货车，他们车队的温室气体尾气排放量将呈指数下降。同时，BrightDrop 的 Trace eCarts 的使用将提高 BrightDrop 客户的工作效率，该产品主要由位于奥沙瓦的通用汽车加拿大技术中心开发和测试。

“这是一个非常激动人心的时刻——我们运输人员和货物的方式发生了革命。今天对 BrightDrop 来说是重要的一天，因为我们扩大了我们的足迹并开始大规模生产 Zevo 电动货车，这也是加拿大在通往更光明未来的道路上的一个重要里程碑，”BrightDrop 总裁兼首席执行官 Travis Katz 说。“开设 CAMI 工厂是大规模提供电动汽车并为全球最大品牌（如 DHL Express，后者将成为我们的第一个加拿大客户）带来实际成果的重要一步。”