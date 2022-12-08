近日，丹麓资本被投企业苏州夏同生物完成数千万人民币天使轮融资，由丹麓资本独家投资。夏同生物是一家致力于特色神经系统相关干细胞，药物研发的生物技术公司，特别是在神经少突胶质细胞与神经元细胞领域积累深厚。

夏同生物由郭莹博士及邓文斌教授联合发起，拥有完备的自主知识产权，是国内首家致力于利用诱导多能干细胞技术治疗脱髓鞘疾病的细胞治疗公司。公司落地于苏州 BioBay，已于 7 月入驻国家级众创空间，生物孵化器百拓众创。

神经脱髓鞘疾病是一组以神经系统髓鞘破坏、崩解和脱失为主要表现的疾病，包括脊髓损伤、多发性硬化症、格林-巴利综合征、视神经脊髓炎等，我国受累患者达数千万。髓鞘（myelin sheath）是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜，髓鞘的主要生理作用是: 有利于神经冲动的快速传导; 对神经轴突起绝缘作用; 对神经轴突起保护作用。神经元细胞，神经少突胶质细胞，小胶质细胞都在神经脱髓鞘疾病中发挥重要作用。传统的小分子、抗体药物对神经脱髓鞘相关疾病的效果甚微。

诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cells, iPSCs）是通过重编程体细胞而得到的一种细胞类型，有类似于胚胎干细胞的全能性，又无道德伦理争议，而且来源广泛具备通用性，避免了免疫排斥反应，为整个神经生物学领域和临床再生医学提供了新希望。

公司创始人兼 CEO 郭莹，巴塞罗那大学博士，UC Davis 博后，从事神经脱髓鞘疾病药物及干细胞治疗的研究 11 年，目前全职创业，带领公司建立神经干及胶质细胞分化平台及临床转化应用。联合创始人、中山大学深圳药学院院长邓文斌教授，是世界上最早进行细胞治疗脱髓鞘疾病应用研究的先驱之一。早在 2011 年，邓教授团队就发表首次成功诱导生成人源胶质细胞的文章，并持续在 Nature Communications 、Nature Protocols、 Cell Reports 、Cell Stem Cell、PNAS、EMBO 等发表一系列脱髓鞘疾病的机理与细胞及药物治疗的文章，并获得相关国际专利的授权。

郭莹博士表示：“非常感谢丹麓资本对夏同生物的认可与支持。诱导多能干细胞的临床运用是利用干细胞的分化潜能，将健康的干细胞通过重编程技术，诱导出针对不同疾病治疗需求的细胞，进而达到治疗的目的，是一种安全、高效、前沿的治疗方法，为众多疾病治疗提供可能，虽然目前临床级诱导多能干细胞的运用存在各种挑战，我们公司秉承着’ 医疗普惠，共同健康’ 愿景，为神经系统疾病患者创造安全有效的治疗方法，改善患者生活质量，不懈努力、推陈出新，争取将干细胞转化为一种常规治疗手段，为人类走出病痛做出贡献。夏同生物的愿景是早日推进临床级干细胞的研发生产并加快临床应用，尽快造福全球神经脱髓鞘疾病患者。”

丹麓资本生物医药合伙人李洁：“iPSC 技术为一些现有疗法束手无策的疾病，比如神经退行性疾病提供了巨大的可能性；夏同团队在神经少突胶质细胞，神经元细胞治疗领域有多年的研究积累和深刻见解，是国内唯一聚焦神经脱髓鞘疾病的 iPSC 细胞治疗公司，我们期待夏同生物的产品早日上市造福患者。”