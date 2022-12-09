12 月 9 日，沙特阿拉伯国际多元化企业阿吉兰兄弟控股集团与中国供应链金融科技解决方案提供商联易融科技集团（简称 “联易融”）宣布，双方已签署合资意向书，拟共同出资在利雅得成立合资公司，计划以沙特为中心，辐射中东北非地区，开拓当地的供应链金融服务业务，推动金融业数字化转型发展，同时协助解决中小企业融资难的普遍问题。

沙特位于中国 “一带一路” 倡议中东区域的核心节点。拟设立的合资公司将成为沙特首家供应链金融科技解决方案提供商，此次合作意向的签约将促进中沙贸易投资的进一步快速发展。

阿吉兰兄弟控股集团副总裁阿吉兰·穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示：“数字金融是我们集团的重点业务发展领域之一。我们非常高兴能够与联易融建立长期的战略合作伙伴关系，并相信这将有助于沙特引入先进的供应链金融技术，推进金融领域的信息化、数字化和智能化发展。”

双方的合作将结合阿吉兰兄弟控股集团在沙特和中东北非地区长期积累的商业实力和优势资源，并借助联易融定制化的供应链金融解决方案和行业领先的科技基础设施，推动沙特供应链金融生态圈的建立和发展，并为各方带来切实价值，支持实体经济发展。全球产业供应链的深度调整以及中沙跨境贸易的快速发展，也将为合资公司创造千载难逢的战略发展机遇。

2016 年，沙特提出 “2030 愿景”，旨在促进沙特社会的现代化、绿色可持续发展，减少对石油经济的依赖。增强本地数字化基础设施及人才队伍建设，实现数字金融是沙特 “2030 愿景” 的重点之一，沙特政府也出台了一系列的支持政策。

联易融创始人、董事长兼首席执行官宋群表示：“我们致力于通过科技和创新重新定义和改造供应链金融，以线上化、场景化、数据化的方式为全球客户提供供应链金融科技解决方案。与阿吉兰兄弟控股集团合作将帮助我们进一步拓展国际业务版图。这是我们首次踏上中东这片潜力巨大的土地，也很高兴能有机会在当地逐渐建立供应链金融生态圈，推动当地金融服务的数字化转型，并助力解决当地中小企业融资难题。沙特政府对金融科技和数字经济的支持以及我们的合作伙伴阿吉兰兄弟控股集团的实力，让我们对未来当地业务的发展充满信心。”