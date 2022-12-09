梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 开设了第一家仅销售电动汽车的经销店。该设施位于日本横滨，被恰当地称为梅赛德斯 EQ 横滨。这家德国汽车制造商目前在经销商处展示了五辆汽车，但除了三个 CHAdeMO 充电器和一个专门用于车辆交付的区域外，还有七辆的展示空间。

除了展示最新最好的梅赛德斯电动车型外，这家纯电动汽车经销店还设有一个带五个维修间的车间。该经销商还为潜在购物者提供试驾服务，并将很快在屋顶安装太阳能电池板以减少其对环境的影响。为了说服买家他们应该拿起新梅赛德斯-奔驰 EQ 车型的钥匙，已经建立了一个新的 MB 租赁计划，允许购物者在规定的时间内租用其中一款可用车型。

梅赛德斯 EQ 横滨加入了该汽车制造商在日本的综合网络，该网络包括 204 家授权经销商和 167 个服务中心。

市场上已经有各种各样的梅赛德斯 EQ 车型，包括 EQC、EQV、EQA、EQB、EQS、EQS SUV、EQE 和新款 EQE SUV。该品牌计划在未来几年进一步扩大其电动汽车产品线，其中一款更令人兴奋的新车型是基于当前 G 级的全电动 EQG 。EQG 在 2021 年慕尼黑车展上发布概念车时进行了预览，看起来与内燃机车型基本相同。量产模型将基于与标准车相同的基本梯架，并能够进行坦克转弯。