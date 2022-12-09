12 月 8 日，比亚迪在马来西亚吉隆坡召开品牌发布会暨首款车型上市发布会，宣布正式进入马来西亚乘用车市场，发布首款车型元 PLUS，并公布标准续航版售价为 149,800 马来西亚林吉特（约合 23 万人民币），长续航版售价为 167,800 马来西亚林吉特（约合 26 万人民币）。

在发布会上，比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示：“未来，比亚迪将携手合作伙伴森那美，坚定方向、矢志创新，持续为马来西亚引入更多优质多样的产品和贴心的服务，推动马来西亚低碳城市计划的落地，为马来西亚消费者提供独特的驾乘体验和更丰富的产品选择。”

比亚迪马来西亚分公司总经理赵岳表示：“元 PLUS 采用比亚迪纯电专属平台 e 平台 3.0，具有智能、高效、安全、美学四大特点，提升 20% 低温续航，搭载智能驾驶辅助系统，为用户创造更高效、更安全、更个性化的智能电动汽车新体验。”

森那美汽车总经理 Andrew Basham 表示：“我们很高兴与比亚迪一起开启马来西亚汽车电动化的崭新篇章。元 PLUS 是我们推出的第一款比亚迪汽车，未来，我们将会引进更多来自比亚迪的新能源汽车，并以具有吸引力的价格以及优质的服务，推动马来西亚电动汽车的普及，为马来西亚的低碳交通目标助力。”