许多新的电动自行车公司将他们的产品定位为有用的多面手，并声称能够取代您的汽车。这种说法并不总是站得住脚，但如果你是成千上万每天单独开车上下班而且没有任何行李的人之一，那么这种说法肯定对你有用。事实上，现代电动自行车不仅仅是带有电动机的普通自行车。

HovBeta 2.0 肯定就是这种情况，这是一款来自加拿大电动自行车制造商 HOVSCO 的不起眼的小型电动两轮车。HovBeta 2.0 看起来小巧、简单、实用，因为它就是这样。HOVSCO 去掉了不必要的花里胡哨的东西，并为我们提供了实用的日常电动自行车所需的大部分东西。结果？价值 1,800 美元的电动小自行车，其实用性远超其标价所暗示的。

对于初学者来说，HovBeta 2.0 有一个折叠车架，这意味着它将成为一个令人愉快的城市伴侣，即使在自行车基础设施有很多不足之处的城市也是如此。与其可折叠车架相辅相成的是一对宽大的全地形轮胎，这意味着如果您想要探索超出铺砌道路范围的探索，HovBeta 将非常乐意满足您的要求。前避震叉、高车把和两端的液压盘式制动器与这款自行车的冒险天性相得益彰。

至于性能，您看到的是 Sutto 轮毂安装电机。该电机由 Bafang 制造，标称输出功率为 750 瓦，最大额定扭矩为 85 Nm，即 62.5 lb-ft。这使得它能够平整最陡峭的山坡，无论是在人行道上还是在砾石上，同时为您上下学、工作或杂货店的通勤提供大量果汁。HOVSCO 投入了一个安装在下管上的电池组，以保持自行车看起来干净。据说这款 720 瓦时的装置在踏板辅助下一次充电可提供长达 60 英里的续航里程。同时，如果您放纵自己的油门，您只有 40 英里的续航里程。

归根结底，HOVSCO 希望您购买 HovBeta 2.0 作为日常通勤车辆的替代品。它通过提供多种可选配件来实现这一目标，这些配件旨在进一步提高自行车的实用性。例如，您可以安装一套挡泥板、货架，甚至是乘客座椅。总的来说，这辆自行车并不太重，只有 30 公斤，所以你可以很容易地将它装载到面包车或 SUV 的后座上，并在进出城市的旅行中使用它。