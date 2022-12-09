根据 Sensor Tower 最新发布的报告，受疫情影响，2020 年全球旅行应用下载量下滑 20.6%。随着疫情影响的减退，2022 年 1-10 月全球旅行应用下载量逼近 20 亿次，其中北美、欧洲和拉丁美洲等主要市场下载量已超过疫情前水平。

以下是详细内容：

全球旅行应用下载量已超疫情前水平

2020 年第二季度，全球旅行应用下载量因疫情影响同比下降 34.4% 至 3.9 亿次。随着全球旅行市场的逐步恢复，2022 年第二季度旅行应用下载量同比上升 29.5% 达 6.1 亿次。2022 年第三季度旅行应用下载量继续增长至 6.5 亿次，创历史新高。

2022 年 1-10 月，全球旅行应用下载量逼近 20 亿次，超越 2019 年同期下载量。其中北美、欧洲和拉丁美洲等主要市场旅行应用下载量接近 2019 年全年水平。

在中国、日本、韩国和东南亚等亚洲市场，本土旅行应用占据市场主导地位。其中来自本土发行商的高德地图、Kakao T (카카오 T) 和 Grab Superapp 分别位居 2022 年中国、韩国和东南亚旅行应用下载榜榜首，网约车应用 Go 跻身 2022 年日本旅行应用下载榜第 2 名。

从细分市场来看，共享出行、旅行预订和公共交通等类别的头部应用，在 2020 年第二季度下载量同比下滑均超过 50%，但随后大幅反弹。其中，旅行预订和公共交通类的头部应用下载量已超出疫情前水平。

Uber 蝉联全球共享出行应用下载量冠军

Uber 是全球下载量最大的共享出行应用，2019 年至 2022 年稳居全球共享出行应用下载量冠军宝座。受疫情影响，Uber 下载量有所下滑，但仍远超同类竞争者。

随着对拉美、东南亚、南亚以及非洲等新兴市场的不断探索与扩张，网约⻋应用 inDrive 下载量保持增⻓态势。2022 年第三季度，其下载量同比上升 50.2% 至 1800 万次，全球累计下载量达 1.6 亿次，来自拉美市场下载量占比超过 45%。

Booking.com 稳居全球旅行预订应用下载量排行榜榜首

在旅行预订细分领域，荷兰在线住宿预订应用 Booking.com（中文名：缤客）连续多年位居全球下载量排行榜榜首，排名第二的是全球民宿短租预订应用 Airbnb。Expedia 旗下住宿预订应用 Vrbo Vacation Rentals 下载量从 2020 年的第 7 名上升至 2022 年的第 4 名。

2020 年第二季度，Booking.com、Airbnb 和 Expedia 等全球热门旅行预订应用均受疫情影响，月平均活跃用户显著下滑。而以家庭度假人群为主要消费群体的住宿预订应用 Vrbo Vacation Rentals，2020 年至 2022 年第二季度月平均活跃用户持续增长，且增幅超过竞争对手 Airbnb。

Expedia 旗下度假短租预订应用 Vrbo 下载量增长亮眼

全球头部旅行应用发行商 Expedia，推出一系列差异化应用满足全球消费者多元的旅行需求。其产品包括一站式在线旅行预订平台 Expedia、全球本地化酒店住宿预订平台 Hotels.com 和度假短租预订平台 Vrbo Vacation Rentals 等。截至 2022 年 10 月，Expedia 旗下旅行应用下载量突破 3.4 亿次。

值得注意的是，Vrbo Vacation Rentals 聚焦家庭度假场景，以整房房源预订服务为自身优势，从非标准住宿赛道脱颖而出。Sensor Tower 广告情报数据显示，Vrbo 广告素材突出平台房源特点，注重烘托家庭度假的温馨氛围以吸引消费者下载和使用。2022 年 Vrbo 在北美市场下载量持续增长，并超越竞争对手 Airbnb。