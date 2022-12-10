DS Automobiles 现已为即将到来的 Formula E 赛季推出了新款赛车。驾驶新款 DS E-Tense FE23 的将是现任世界冠军 Stoffel Vandoorne 和 Jean-Eric Vergne，后者是 Formula E 中唯一的双料冠军，由 Stellantis 支持的赛车队 DS Penske 驾驶。

DS 在新的合作伙伴关系中采用了其汽车熟悉的黑色和金色外观。在前几年，Penske 以 Dragon 的名字参加白色和红色赛车比赛，而 DS 多年来一直在与 Techeetah 的成功合作中派出黑色和金色赛车（包括与 Vergne 的两个车手冠军和与 Felix Antonio 的冠军）。

众所周知，Formula E 的新 Gen3 赛车获得了更大的功率（350 千瓦而不是 250 千瓦）并且最高时速可达 280 公里/小时。另一个新功能是前轴上的第二个电动机——这是一个单一的组件，但它可能只用于能量回收，而不是用于推进。后部的 350 kW 驱动单元由制造商自行开发——DS 尚未展示其用于新赛车的卡片。

此前，保时捷以及捷豹和日产都展示了他们的电动赛车系列新 Gen3 时代的赛车。在这里，也仍然没有关于驱动器结构和设计的确切细节。

然而，DS Penske 的一项创新是众所周知的：一段时间以来，将有一辆赛车的号码为 1：现任世界冠军 Stoffel Vandoorne（梅赛德斯-EQ 的头衔）更喜欢这个号码 1 到他众所周知的首发号码 5。去年的冠军 Nyck de Vries 也以 17 号成为世界冠军。Vandoorne 的队友 Vergne 将从他熟悉的 25 号开始。

瓦伦西亚的官方 Formula E 试驾仍计划在下周进行。新赛季将于 1 月开始，届时将举行墨西哥 ePrix 大奖赛。