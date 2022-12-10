总部位于加利福尼亚州的电动汽车公司法拉第未来 (FF) 宣布选择 Innovusion 的 Falcon LiDAR 为 FF 91 的自动驾驶系统提供辅助。该系统旨在无缝集成到 FF 91 Futurist 中，以提供额外的实时 3D 视觉，即使在恶劣的天气条件下或最黑暗的夜晚，也能提供更安全、更可靠的驾驶体验。

Innovusion 的 Falcon LiDAR 旨在让 FF 91 Futurist 对汽车前方的环境有前所未有的洞察力。借助 Falcon 的远距离能力和高角分辨率，FF 91 路径中的其他车辆可以在最远 1,600 英尺（超过五个足球场）的范围内被检测到，甚至可以在 650 英尺以外的范围内检测到行人和小型道路碎片。

“Innovusion 是高分辨率、超长距离、基于激光的汽车传感器的领导者。将这种先进的 LiDAR 技术融入 FF 91 非常令人兴奋，并支持我们将独特定位的 FF 91 推向市场的努力，” 法拉第未来 IAI 副总裁 Hong Rao 说。“FF 91 Futurist 将采用最新技术，采用驾驶员辅助功能，帮助我们实现更高水平的安全性、驾驶员舒适性和便利性。

Falcon 的高级视觉功能吸收了不间断的全视野和高分辨率数据收集，从而在复杂的道路条件下实现了卓越的能见度并提高了安全性。利用 1550nm 激光技术，Falcon 可以应对具有挑战性的天气和环境条件。下雨、下雪、在漆黑的夜晚，或在阳光最充足的日子里，预报提供一致、实时的精确度。

FF 91 Futurist 的推进架构旨在实现无与伦比的性能和效率水平，并具有 381 英里的续航里程。该系统可产生 1,050 马力，并在不到 3 秒的时间内将汽车从零加速到 60 英里/小时。FF 91 Futurist 的 EV 系列基于配备齐全的车辆，配备充足的动力、22 英寸的车轮、装载技术、豪华的内部空间以及使其与众不同的功能。FF 已经测试和开发了这款汽车，旨在为用户提供一款具有豪华、技术、性能和卓越的无排放 EV 的带轮智能设备。

FF 91 Futurist 在公司洛杉矶总部设计，在洛杉矶、硅谷和中国进行工程设计，目前在 FF ieFactory California 处于生产意向阶段。FF 91 Futurist 的 “全球 DNA” 反映了 FF 和全球的人才，得到来自意大利、德国、日本、荷兰、中国、比利时、瑞士等国家/地区的顶级供应商的支持。