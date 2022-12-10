在苏格兰，总部位于格拉斯哥的电动重型 4WD 汽车制造商 Munro Vehicles 推出了其首款汽车 Munro Mk_1。越野全电动 4×4 专为在具有挑战性的地形中行驶而设计，一次充电可运行长达 16 小时。

Munro Mk_1 提供 220kW 和 280kW 两种电动机选择，以及 61kWh 和 82kWh 两种电池组选择，最佳续航里程可达 190 英里。四轮驱动越野车适用于建筑、农业、矿业、环保、应急救援、远程基础设施维护和娱乐等领域。

五门、五座、130 英寸轴距 Utility 车型的起价为 49,995 英镑（不含增值税），Munro 表示已经收到公司明年将手工制造的几款 MK_1 的定金。Munro 表示，到 2024 年，它将从目前位于东基尔布赖德的总部扩建到位于苏格兰中部的新工厂。在新工厂中，最初的生产规模将扩大到每年 250 多台，该公司表示这将创造 300 个新工作岗位。新工厂最终计划每年生产 2,500 辆汽车。

据 Electric Cars Report 报道，自 Peugeot-Talbot 于 1981 年关闭林伍德工厂以来，Munro 是第一家在苏格兰大规模生产汽车的汽车制造商。今年早些时候， Munro Vehicles 获得了 Elbow Beach Capital 的 750,000 英镑种子投资，这是一家私人投资公司公司专注于可持续能源、过渡技术和社会影响业务。8 月，这家电动重型 4WD 汽车制造商与美国电动汽车销售和租赁专家 Wyre 达成协议。该协议确保了苏格兰制造的电动汽车在美国和加拿大的独家销售、租赁和分销权。