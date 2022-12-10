作为到 2025 年初的第一步，大众汽车将投资约 4.6 亿欧元对其位于沃尔夫斯堡的主要工厂进行改造。这些投资将主要用于为最近确认的新 ID.3 的生产做准备——但也可能是 ID.3 .3 X 紧凑型 SUV。

这款紧凑型电动汽车将从 2023 年起在沃尔夫斯堡下线。最初，使用茨维考的零件进行部分生产，而工厂计划从 2024 年开始全面生产。大众刚刚确认了将于 2025 年底完成的量产计划。

沃尔夫斯堡工厂一直在生产基于 MQB 的内燃机车型，例如高尔夫和途观。尽管这些车型已经作为插电式混合动力车提供——这意味着一定数量的高压技术是可用的——该工厂仍然需要为全电动 MEB 平台进行改造。

大众汽车表示，目前也在准备针对劳动力的资格措施。“通过这些强有力的决策和投资，我们希望进一步加强工厂的竞争力，并为员工提供具体的长期前景，” 大众品牌负责人 Thomas Schäfer 表示。展望今年，Schäfer 感谢员工 “在极具挑战性的经济环境中表现出的高度灵活性和凝聚力”。

随着 ID.3 产量的增加，SUV 领域的另一款全电动 MEB 车型将 “持续增加” 沃尔夫斯堡的电动汽车产量。这种车辆最近被称为 ID.3 X，但在视觉上与熟悉的 ID.3 截然不同。目前还没有详细信息，不过 MEB 可能会为车辆的驱动系统和充电能力设置参数。

这很可能会随着变化而发生，因为 Schäfer 明确谈论即将推出的平台，称为 MEB+。“MEB 仍有很大的潜力。我们的目标是将平台提升到一个新的水平，” 品牌老板说。“为实现这一目标，我们正在大力投资升级它。有了 MEB+，我们将在未来几年处于有利地位。”

这家德国汽车制造巨头表示，MEB+ 应该能够实现更高的充电速度和更大的续航里程，但并未提及这方面的具体目标。大众现在还确认，“来自集团位于萨尔茨吉特的自有电池工厂的高度标准化的单体电池” 也将集成到 MEB+ 中，而此前，这只是传言而已。这意味着 MEB 的使用寿命将比计划的更长。大众的这一声明表明 MEB+ 不会在 2025 年之前出现——因为那是计划在萨尔茨吉特开始生产单元电池的时间。

尚未确定的是新车型是否会成为 SUV。“ID.3 的启动是我们主厂实现电气化的重要第一步。与此同时，我们正与劳资委员会密切合作，将另一款基于 MEB+ 的电动车型带到沃尔夫斯堡——这将是蓬勃发展的 SUV 细分市场中的一款大批量车型，”Schäfer 说道。“这是世界上最大的汽车细分市场，也是我们广受欢迎的 Tiguan 的发源地。新型号可以很好地补充我们最畅销的 ID.4 和 ID.5。” 这种对 SUV 细分市场的看法表明，大众汽车预计能源价格将下降，电网将得到充分强化，以便在随后的时期内大量供应大型电动汽车给个人使用。

劳资委员会主席丹妮拉·卡瓦洛 (Daniela Cavallo) 表示，确切的时间表将一起设计。“沃尔夫斯堡代表着未来。劳资委员会对沃尔夫斯堡基地有着明确的雄心：最先进的生产、最好的劳动力和最大的开拓精神。这意味着沃尔夫斯堡在未来几年仍将是该品牌和集团的动力源，随着向电动生产的转型，到 2026 年将推出额外的全电动车型，以及 Trinity 和 SSP。我们将共同制定详细的时间表。这就是我们创造稳定工作的方式。我还要感谢我们主要工厂的整个生产团队，他们在这艰难的一年里度过了很多危机。” 我们静待大众的转型。