中国电动汽车初创公司蔚来在海外找到了强大的合作伙伴。德国能源公司 EnBW 将让蔚来为其快速充电中心配备 Nio 电池更换站。还讨论了在能源管理方面的合作。首先，Nio 将在德国装备 20 个 EnBW “Hypernetz” 站点，即黑森州的 Herleshausen 和下萨克森州的 Großburgwedel，即 EnBW。Nio 补充说，他们将来会增加更多地点。

一个 Nio 电池更换站大约有两个车库那么大，每天最多可以更换 312 块电池。EnBW 解释说，同时，多达 13 个电池在现场以 40kW 至 80kW 的功率充电，这是一种保护电网和电池的方案。

Nio 已在中国成功地将这种电池作为一种服务模式，并表示其 “换电站”(PSS) 网络现已超过 1,000 个换电站，提供了超过 1000 万次电池更换。Nio 表示，迄今为止，它在全球范围内拥有 1,200 个枢纽。这包括欧洲的一些公司，该公司今年 10 月才在柏林举办了一场活动。大陆的客户可以订购 ET7 和 ET5 以及 EL7，Nio 添加国家/地区。德国、荷兰、丹麦和瑞典已经开始，因此，EnBW 枢纽并不是第一个 PSS Nio 开放的枢纽。

Nio 在慕尼黑和斯图加特之间的 A8 高速公路上的 Sortimo 充电公园推出了第一个德国电池交换站。第二个地点位于希尔登的 Seed&Greet 充电公园，也被读者称为巨大的特斯拉超充中心。Nio 客户还可以在柏林 Kurfürstendamm 购物街附近更换电池。到明年年底，Nio 计划在欧洲开设多达 120 个电池交换站。到 2025 年，中国境外将有 1000 个这样的站点。

只有订阅（基本上是租用或租赁）蔚来 EV 的蔚来客户才能使用此 BaaS 服务。在欧洲推出时宣布的计划是让订阅成为欧洲唯一的商业模式。不过，随后，蔚来表示，许多潜在客户表示他们更愿意购买这款车，因此该公司为新市场增加了购买选项。