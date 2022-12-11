科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2022.12.05-2022.12.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚新能源车企不断尝试走出这一地域的同时，现阶段，来自东南亚之外的身影却也在这里变得更加常见。

继上周宣布同泰国 PhoenixEV 达成 15 万辆新车战略合作协议的爱驰之后，本周，这一名单上又出现了两位新的参与者——它们分别是宣布携元 PLUS 正式进入马来西亚的比亚迪和在泰国正式开卖 Model 3 和 Model Y 的特斯拉。而如果我们把这个参考时间轴拉长（无论是向前还是向后），并不难发现正有着更多的非本土新能源车企/品牌试图或者已经加入到这一队列中（比如五菱、长城、哪吒，以及丰田现代等欧美日韩品牌）。那么问题也就随之浮现：尚处于起步阶段的东南亚新能源市场为何能够不断吸引外界目光转向这里？

或许，对这片尚以两轮交通工具为主且经济水平并不算发达的地区来说，相比于其 6.78 亿总人口规模所蕴含的市场潜力（以及其中年轻化的人口结构），这个问题所折射出的会是一种更加迫切的现状。

（一些小数据：关于东南亚各国的人均汽车保有量，结合近两年的数据，按千人为统计单位，马来西亚最高，为 542 辆/千人。泰国和新加坡次之，分别为 280 辆和 149 辆。印尼为 82 辆。其余各国大致均为 50 辆以下。）

如我们所见，尽管东南亚各国已经在新能源产业的发展和基础设施建设方面展示出了相当的决心，在如火如荼的全球新能源汽车战场上，却并没有太多来自东南亚的选手。或者说，现阶段，东南亚的剧本仍聚焦在电池或者加工为主导的相关产业链方面。这时，面对自身 200 到 300 万年销量的市场潜力，如果要在 2030 年前实现自身的新能源转型目标——这一年为众多国家的碳减排承诺节点，并为之制定了相应的推进政策（比如泰国表示届时将把纯电汽车的新车登记占比提升至 50%，并把电动汽车的产量占比提升至 30%；新加坡则是希望在 2040 年前完全淘汰燃油车），仅依靠继续在新能源篇章上落伍的当地的本土汽车品牌显然不能成为一种有效回答。

有数据指出，2021 年，东南亚的电动汽车市场规模约在 100 亿美元左右，并且这一数字有望以每年 10% 的速度继续增长。但在这个过程中，可以预见的是，在不算短的未来内，这段故事的主角都不会来自于这个希望自身可以成为全球新能源产业区域中心的地方。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

越南电动车公司 VinFast 提交赴美 IPO 申请：当地时间周二，越南电动车制造商 VinFast 宣布，已经申请在美国进行首次公开募股（IPO），并计划在纳斯达克上市其普通股，股票交易代码为 “VFS”。为完成 IPO，该公司将转换为一家新加坡公共有限公司，并将其命名为 VinFast 汽车有限公司，而拟发行的股票数量和价格范围尚未确定。VinFast 的母公司 Vingroup 集团在今年 5 月表示，由于市场不确定因素，IPO 可能推迟到 2023 年。

东南亚智能手机 2022 年第三季度出货量下降 4%：根据 Canalys 发布的最新报告，消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在 2022 年第三季度同比下降 4%，跌至 2350 万部，自 2020 年以来，该地区的最低水平。三星出货量达到 590 万部，市场份额占比 25%，处于领先地位。OPPO 位列第二，出货量达到 450 万部，市场份额占比 19%。vivo 排名第三， 出货量达到 350 万部。小米出货量达到 310 万部，跌至第四位，realme 则以 210 万部的出货量位居第五。

比亚迪在马来西亚发布首款车型元 PLUS，售价 23 万人民币起：12 月 8 日，比亚迪在马来西亚吉隆坡召开品牌发布会暨首款车型上市发布会，宣布正式进入马来西亚乘用车市场，发布首款车型元 PLUS，并公布标准续航版售价为 149,800 马来西亚林吉特（约合 23 万人民币），长续航版售价为 167,800 马来西亚林吉特（约合 26 万人民币）。在发布会上，比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示：“未来，比亚迪将携手合作伙伴森那美，坚定方向、矢志创新，持续为马来西亚引入更多优质多样的产品和贴心的服务，推动马来西亚低碳城市计划的落地，为马来西亚消费者提供独特的驾乘体验和更丰富的产品选择。”

特斯拉 Model 3 和 Model Y 在泰国正式开卖：特斯拉于 12 月 7 日宣布，已在在泰国正式售卖旗下 Model 3 和 Model Y 两款车型。据悉，这些汽车当日起即可可预订，计划明年第一季度开始交付。此外，特斯拉表示，其在泰国的超级充电桩也将从明年 2 月开放，并将在 2023 年扩大到 10 个。据了解，Model 3 和 Model Y 在当地的起售价分别为 175.9 万泰铢（约合 36.07 万人民币）和 195.9 万泰铢（约合 39.05 万人民币）。

IMDA 推出 500 万新元基金，支持新加坡媒体行业对虚拟制作技术的采用：新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）于本周宣布，启动了一项 500 万新元（368 万美元）的虚拟制作创新基金，以支持本地媒体行业通过虚拟制作技术进行发展。IMDA 在一份声明中表示，这项技术为新加坡提供了一个独特的机会，以克服行业在拍摄制作过程中对场地、空间、环境等方面的物理条件限制。

投融资

Fairatmos 获得 450 万美元种子轮融资：Fairatmos 成立于今年早些时候，主要专注于碳交易领域。据介绍，基于其平台，Fairatmos 能够帮助碳封存资源的所有者（比如森林、农业、可再生能源、废品处理方面的和人和组织）设计碳封存项目和验证碳信用额度。另一方面，Fairatmos 也能把这些项目同有兴趣资助绿色项目或寻求抵消碳足迹的潜在买方联系起来，从而为这些项目所有者（多为小农群体）带来收益。

目前，Fairatmos 已同 40 多家项目开发商就碳封存展开了合作事宜。针对未来发展，Fairatmos 表示将把这笔新融资用于平台开发、市场营销以及团队建设。

Paywatch 获得 900 万美元融资：Paywatch 成立于 2020 年，是一家主打 Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）概念的薪酬管理平台。据介绍，作为其最大特点，Paywatch 称公司已同银行机构达成了合作伙伴关系（包括韩亚），并且公司为马来西亚唯一一家与当地央行达成此关系的 EWA 解决方案提供商。

基于这种合作，Paywatch 表示，除了通过 EWA 解决方案让打工人在发薪日之前就能获取/管理已得工资之外，平台也接入了银行系统，可以作为桥梁向未能获得银行服务的用户直接提供银行服务（比如作为薪资用途的小额信贷）。

Osome 获得 2500 万美元融资：Osome 由连续创业家 Victor Lysenko 成立于 2018 年（此前曾为 Rocketbank 和 Darberry 的联合创始人），是一家致力于帮助中小微企业（尤其是电商公司）的公司注册、会计、报税、工资发放等管理流程完成数字化转型的人工智能 SaaS 平台（包含 iOS 和安卓端的应用）。此外，Osome 也表示，平台目前也已经接入了亚马逊、eBay、Shopify、Lazada、Etsy、Shopee 等电商平台。据介绍，目前，Osome 已在新加坡、中国香港、英国三地为超 1.1 万家企业提供了服务。

UnaBiz 获得 2500 万美元融资：成立于 2016 年的 UnaBiz 是一家端到端物联网方案运营商，主打通过低功耗广域网技术（（LP-WAN，比如 Sigfox 0G、LTE-M、NB-IoT、LoRa 等）帮助客户打造如智能计量、设施管理、资产追踪、资产管理等方面的可大规模部署的定制化物联网解决方案。UnaBiz 表示，公司会重点关注于亚太、EMEA（欧洲、中东、非洲）和拉美地区的公共事业、安全、设施管理、供应链&物流四大垂直领域。

今年早些时候，UnaBiz 曾以 2500 万欧元的价格收购了法国物联网公司 Sigfox（后者为 0G 无线物联网网络的发起者，通过全球 70 多个国家和地区的 0G 运营商为 1500 多家 B2B 客户连接了超过 1000 万个传感器）。而作为这一收购的背景，UnaBiz 曾在此前的采访中向我栏目指出，UnaBiz 是 Sigfox 0G 低功耗无线解决方案的倡导者，并也在新加坡和中国台湾部署了两个全境规模的 Sigfox 网络（该公司也为这两个地区的 Sigfox 运营商）。

上市在即，ShopBack 获得 3000 万美元加注：ShopBack 成立于 2014 年，主要通过旗下平台为用户提供电商商品消费返现服务。此外，其平台同时也提供出行预订、时尚用品、美容保健、电子产品、杂货以及食品配送等类别的消费返现。根据截至今年二月份的数据，ShopBack 已覆盖九大亚太市场地区的 3000 多万购物者（现已达到十大市场）。通过与近 8 千家线上&线下商家合作伙伴，该公司可为其提供达 35 亿美元的年营业额。

活动&项目

动点科技创始人卢刚博士将出席 “中欧金融科技峰会”，与全球重量级嘉宾共同展望金融科技未来：当前，金融科技正日益成为数字化时代全球金融创新和金融竞争的着力点，全球金融科技产业正在竞争中不断进步，为全球数字转型和经贸合作提供了新思路与新机遇。为促进中欧数字和创新领域交流合作，“中欧金融科技峰会” 将于 2022 年 12 月 9 日布鲁塞尔时间 9:30-12:00（北京时间 16:30-19:00）举办。此次峰会由欧盟中国商会（CCCEU）和中欧数字协会（ChinaEU）联合举办，动点科技、全球创新城市合作组织（筹）、TriumphGroup、卢森堡会议中心等合作伙伴共同参与支持了此次峰会。