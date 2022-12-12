德国标准的数字居家康复平台霁达云康隆重上线。该平台是勃林格殷格翰打造的全球首个专注于卒中领域的数字居家康复平台，其依托于霁达（成都）康复医疗中心互联网医院，作为线下实体康复中心业务的延伸，将为全国轻度及中度卒中患者提供德国标准的数字化居家康复训练支持和指导，助力提升我国卒中康复管理水平。中国康复医学会副会长、国家卫生健康委员会脑卒中防治工程专家委员会脑卒中康复专委会副主任委员、上海中医药大学康复医学院院长单春雷教授，中华医学会神经病学分会副主任委员、复旦大学附属华山医院神经内科主任董强教授，德国康复专家舒乐博教授，勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞先生，勃林格殷格翰大中华区人用药品总经理董博文博士等众多卒中康复领域专家、同道通过线上、线下方式共同见证了霁达云康的成功上市。

警惕卒中 “杀手”，全程康复需及早启动

脑卒中又称中风，是威胁我国居民生命健康的 “头号杀手”，具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率 “四高” 特点。据《中国卒中报告 2019》统计，仅 2019 年中国新发脑卒中人数 394 万例，卒中死亡人数 219 万例，卒中所致伤残调整生命年 (DALYs) 达到 4590 万，为我国人民带来沉重的健康负担与经济负担。

目前我国卒中诊疗领域仍存在众多未满足的临床需求和疾病认知误区。大部分卒中患者因未能及时到医院就诊，错过溶栓治疗的黄金时间而耽误了病情。此外，部分患者及家属仅关注脑卒中的急性期治疗，而忽略了卒中早期康复的重要性，高达 70%~80% 的患者因卒中后遗症遗留不同程度的功能障碍。

中国康复医学会副会长单春雷教授表示，“卒中康复是经循证医学证实对降低致残率最有效的方法，是脑卒中组织化管理中不可或缺的关键环节。临床研究和实践证明，按照规范的康复流程和康复方案进行康复，能明显提高卒中患者的康复水平，对提高患者生存质量具有十分重要的意义。”

中华医学会神经病学分会副主任委员董强教授认为，“脑卒中的全程康复应该从脑卒中的急性期开始启动，关注脑卒中引起的各项功能障碍，进行规范化、标准化的神经康复，建立完整的康复链。这样可以最大限度地减轻患者残疾的可能性，获得较好的预后。”

打破时空限制，从医院到居家的全周期康复科学管理

受经济发展水平、医疗资源可及性等时空限制，我国卒中康复资源分布不均，康复质量良莠不齐，从而导致整体康复效率较低。根据调查显示，我国卒中患者发病一周内接受康复治疗的比例仅为 11.5%，而美国为 67%，德国为 85%，更有 42.4% 的患者卒中后没有接受过任何康复治疗，由于缺乏充分的康复治疗，患者难以达到理想的康复目标。

据《中国卫生健康统计年鉴》统计，2020 年中国康复执业（助理）医师数有 4.9 万名。从平均水平来看，每 10 万人口的康复医师配置数量大约有 3 人，仅为发达国家的 1/10。而治疗师、专业的康复护理人员数量更是不足，康复机构、治疗设施和康复床位数量也远远无法满足临床需求。

为了让更多的患者在卒中后获得及时有效的康复治疗，国家出台多项政策支持远程康复。比如在 2021 年 6 月，由国家卫生健康委员会等八部委联合发布的《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》指出，要积极开展康复医疗领域的远程医疗、会诊、培训、技术指导等，鼓励积极开展社区和居家康复医疗服务。

作为深耕卒中领域的领跑者，勃林格殷格翰旗下霁达云康的成功上市正是以卒中患者的康复需求为中心，打破时间与空间的限制，推出德国标准的数字化居家康复管理平台，持续推进卒中患者的早期康复治疗，加强优质医疗资源的可及性，以期为全国有居家康复需求的轻中度卒中患者提供专业、个体化、便捷的全方位康复医疗服务，帮助他们独立、自信地回归生活和工作。

中国康复医学会副会长单春雷教授表示，“霁达云康的上市对从事康复临床工作的人士是一个很大的助力，它带来的远程康复具有智能化、个性化、大数据、共享化等特点，可以帮助患者便捷、高效获得优质康复资源。同时，也有助于医务人员提高临床管理效率，服务更多院外康复患者。我希望更多的卒中患者及家属能够充分认识并实践早期康复，同时我也相信远程康复不只是卒中患者康复的一种选择，更是卒中康复领域的前沿趋势。”

全方位康复服务，加速惠及更多卒中患者

德国康复理念强调早期康复、主动康复和持续康复，以患者为中心，高度注重个体，提倡患者是康复中的主体。霁达云康作为德国标准的数字居家康复平台，具有高标准、高效率和高参与度等特点。平台引入德国标准康复理念，为卒中患者逐层定制康复各阶段治疗目标；创新的居家康复训练模式和数字化管理康复进程提高了患者管理效率；定制的主动式康复训练计划和线上 1 对 1 服务也能够提高患者依从性。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞先生表示，“作为深耕卒中领域的领跑者，勃林格殷格翰以患者为中心，推出了创新的 ‘卒中整体解决方案’。为进一步完善 ‘卒中整体解决方案’，推出了首个数字居家康复平台霁达云康，希望整合线下线上医疗资源，更好地为卒中患者提供全周期康复管理。霁达云康数字居家康复平台的上市，能让德国标准卒中康复服务触达每一个有需要的中国患者，提高中国卒中康复可及性。未来，我们将继续深耕卒中领域，加速创新疗法的开发，助力中国康复医学的不断前进，为卒中患者带来更多获益。”