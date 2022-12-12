12 月 12 日，波士顿科学公司与先瑞达医疗科技控股有限公司宣布，波士顿科学将发起部分要约，以收购先瑞达最多不超过 65% 股份的多数股权，先瑞达是一家中国医疗科技企业，针对各类介入手术提供解决方案。该交易拟议价格为每股 20 港元，按当前汇率计算，65% 股权的现金对价约为 5.23 亿美元。

先瑞达提供包括用于治疗血管和其他疾病的药物涂层球囊（DCB）在内的产品组合。2016 年，该公司在获得中国国家药品监督管理局的批准后在中国推出首款外周 DCB 产品。先瑞达的产品组合还包括射频消融系统和血栓抽吸系统，以及其他 20 多项不同领域的、处在不同研发阶段的产品。在截至 2022 年 6 月 30 日的 12 个月期间，先瑞达实现了 3.39 亿元人民币（约合 5 千万美元）的销售额，并于 2022 年上半年实现了 25% 的同比增长，且此前两年每年都实现了双位数的强劲增长。

“先瑞达是一家盈利能力强且高速增长的公司，其拥有强大的产品组合和创新的在研医疗技术。我们相信这项投资会为我们双方带来更多的成长机遇” ，波士顿科学全球执行副总裁兼医疗外科（MedSurg）及亚太区集团总裁 Art Butcher 先生表示。“此次部分要约完成后，我们在中国的业务布局有望进一步拓展，同时实现先瑞达产品的全球商业化，为更多的医生和患者提供强大且互补的产品组合。”

波士顿科学预计此次交易对 2023 年经调整后每股收益没有实质性影响。受摊销支出以及收购相关净成本的影响，GAAP 每股收益的增加或冲减幅度将更小，具体视情况而定。

此次交易的预计完成时间是 2023 年上半年，具体时间取决于先瑞达股东对要约的接纳和批准程度，以及相关文件中注明的其他条件。