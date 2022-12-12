DEKRA 德凯推出首个针对所有类型电动汽车供电设备（Electric Vehicle Service Equipment，EVSE）的网络安全认证计划，并成为全球首家提供相关网络安全认证服务的公司。该认证计划基于网络安全国际标准，例如 ETSI EN 303 645 或 IEC 62443，旨在通过安全解决方案，帮助制造商确保其 EVSE 产品能够应对安全威胁。

通过该项认证的 EVSE 产品将获得 DEKRA Seal 证书，表明其已通过 DEKRA 德凯测试并符合相关网络安全要求。DEKRA 德凯全新认证计划增加了端到端的测试认证服务，涵盖三个安全等级，以保障所有类型 EVSE 产品的安全性、可靠性和互操作性。

“人们对电动汽车的接受度以及电动汽车数量的增长，一定程度上取决于安全可靠的电动汽车充电基础设施。DEKRA 德凯能够从安全性、EMC/RF 以及数字通信这三个方面对充电桩进行测试。鉴于充电桩、电动汽车和后台管理系统间的安全连接很重要，网络安全的重要性也日益显现。”DEKRA 德凯副总裁兼产品测试服务部门战略发展主管 Vincent Roes 表示。

“电动汽车充电桩的制造商和运营商需要符合法规的安全要求。DEKRA 德凯的网络安全认证计划为这一需求提供的解决方案，将有助于出行方案的快速安全部署，并通过安全、可靠地运行电动汽车充电桩保护用户隐私。”DEKRA 德凯产品测试服务部门网络安全业务经理 Rubén Lirio 表示。

DEKRA 德凯实验室能够为电动汽车充电桩提供业内最齐全的测试与认证服务，其中充电桩的端到端测试是 DEKRA 德凯特色服务之一，我们可以为电动汽车、充电桩和后台管理系统提供测试服务。端到端测试是电动汽车充电生态系统中最全面的测试类型之一，包括对互操作性、一致性、电气安全、无线、电磁兼容性、可靠性、性能以及网络安全的评估。

目前，DEKRA 德凯在中国、荷兰和美国等地均设有能够提供相关服务的实验室，致力于为全球客户提供测试认证服务，以确保 EVSE 产品的安全性、可靠性和可互操作性。