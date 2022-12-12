近日，宠物智能用品 ODM 企业「小壹」完成数千万元 A 轮融资，由金鼎资本依依产业基金独家投资，此次融资主要用于深化供应链，为中国宠物智能品牌提供从设计研发、资源整合、生产制造全流程服务。

小壹智能科技集团始于 2016 年，坐落于江苏省扬州市，共占地约 30000 平方米，数十条自动化生产设备，是一家致力于为宠物智能品牌提供 OEM/ODM 服务的集团公司，研发设计生产的产品现已畅销全球二十多个国家和地区；已与多家宠物用品品牌达成战略性合作。

谈及本轮融资，小壹的创始人龚袁表示：“谈及这次与金鼎资本的牵手。首先，金鼎是一家具有奋斗者精神的投资机构，而这种奋斗文化也正是小壹非常认同的；其次，金鼎扎根于宠物行业多年，对于行业研究很透，参与很深，可以为小壹未来的发展提供许多专业的建议；第三，金鼎是做投后管理最好的机构之一，不仅仅是投资人，更是合伙人，投后团队完善的管理经验和优秀的业内资源都能给公司赋能。本轮融资后，小壹将致力于打造全球性的宠物智能产品供应链，利用数年来积累的宠物智能产品从研发设计到生产制造的全流程能力来为中国的宠物品牌赋能，帮他们轻松打造宠物智能产品，并降低成本、加快出货的速度，最终提升他们的市场竞争力。”

金鼎资本作为较早关注宠物赛道的投资机构，累计设立及管理宠业产业基金超 7 亿元，得到了中宠股份、依依股份、源飞宠物、天元宠物、来伊份等基石投资人的支持，并吸引了多家企业和高净值 LP 的加入。累计完成帅克、福贝、小壳、帕特、豆柴、红狗、逗爱、pidan、高爷家、布卡星、宠云行、小壹等项目投资，超过 90% 以上的项目位列宠物细分赛道第一。

本次投资主要依托依依金鼎产业基金进行投资，该基金由依依股份联合源飞宠物、天元宠物共同设立。依依股份是全球宠物一次性卫生用品龙头企业，国内首家宠物用品 A 股上市公司。依依股份作为国内宠物用品行业的领跑者，利用自身的资源与强大的供应链体系助力国内宠物行业的发展，旨在为小壹未来发展提供支持。

金鼎资本消费事业部负责人表示：“我们从 2021 年至今见证小壹一步一步稳健发展，金鼎资本长期关注宠物及其相关行业，已投企业帅克、福贝均为宠物上游供应链代表企业，看好具备供应链能力的宠物企业，从一开始接触到小壹创始人及其团队，就确信这是一个非常优秀的企业，具备优秀的生产、研发能力。目前国内宠物电子用品行业在快速发展，海外市场存在巨大机会，小壹国内做好品牌背后的供应链，海外发力宠物电子用品跨境市场，做深做强供应链能力，并且不断迭代企业组织，实现全方位的进化升级，相信小壹未来一定能成为宠物电子用品行业的全球头部公司。”