专门从事飞机氢燃料电池系统开发的德国公司 H2FLY 正在接管 HEAVEN 项目的项目管理。该项目将于 2023 年测试第一架使用液态氢 (LH2) 飞行的客机。

HEAVEN 项目的任务是在明年进行飞行测试之前，将高性能燃料电池和低温技术集成到现有飞机中。总部位于斯图加特的 H2FLY 公司现在担任该项目的领导者，负责燃料电池系统、“HY4” 集成平台和飞机系统架构（包括燃料电池和液氢罐系统的控制）。与 HEAVEN 项目合作的其他合作伙伴包括低温储罐的设计者和供应商 Air Liquide Advanced Technologies、支持储罐集成和测试的 Pipistrel Vertical Solutions，以及 DLR 德国航空航天中心，支持高性能燃料的运行和测试。

据目前领导该项目的德国氢航空公司称，HEAVEN 在集成液氢 (LH2) 罐系统方面继续取得良好进展，预计这一阶段将在未来几个月内完成。明年年初，H2 FLY 表示将通过 “HY4” 试验台开展广泛的测试活动。由此产生的飞机有望成为第一架使用 LH2 飞行的客机。

直到今年夏天，HY4 一直使用气态压缩氢气运行，之后加压罐被 LH2 罐取代。与其他氢航空项目一样，LH2 能量密度的增加预计将使 HY4 的航程增加一倍，例如目前也在研究低温技术的空中客车公司开展的项目。为了使氢保持液态，必须将其冷却至零以下至少 253 摄氏度。低温储罐能够储存可以液态形式加注的 LH2，这不仅增加了氢气的能量密度，而且更容易在地面上处理。

H2FLY 现在的任务还包括管理合作伙伴之间的协作和项目目标的实现。这些将报告给欧盟委员会，该委员会根据 “地平线 2020” 研究和创新计划与西班牙、法国、德国和斯洛文尼亚的国家政府一起资助 HEAVEN。

H2FLY 的联合创始人兼首席执行官 Josef Kallo 教授说：“HEAVEN 是一个开创性的项目，旨在推动氢推进领域的基础发展，并向我们的零排放航空目标迈出一大步。我们很高兴能够承担整体项目管理，并进一步扩大与我们既定合作伙伴的良好合作。”

H2FLY 由来自斯图加特德国航空航天中心和乌尔姆大学的五名工程师创立，致力于向市场提供第一款合格的全氢电飞机动力总成。该公司表示，预计氢电动飞机能够在 “短短几年内” 运送 40 名乘客，飞行距离可达 2,000 公里（1,240 英里）。对于距离参考，这涵盖了欧洲境内的所有距离，但也支持从欧洲飞往更近邻大陆的航班。

氢燃料电池技术，包括气态和液态氢形式，是目前唯一用于支线飞行的零排放技术，因为纯电池电力推进无法为长途飞行提供足够的能量密度。