德国电动空中出租车初创公司 Lilium 已完成 1.19 亿美元的融资。本轮投资的参与者包括现有股东、战略合作伙伴和新投资者。Lilium 的投资者包括霍尼韦尔、Aciturri、LGT、Lightrock、腾讯和 B. Riley Securities。Lilium 的首席执行官 Klaus Roewe 自 8 月以来一直担任其职务，他与其他三名董事会成员 Barry Engle、David Wallerstein 和 Niklas Zennström 也参与了本轮融资。

Lilium 打算将这笔资金用于为其业务活动和 Lilium Jet 的开发提供进一步融资。Lilium 还将向供应商付款作为其 “一般企业目的”。

“我们很高兴在充满挑战的宏观环境中拥有如此高素质的支持者群体，” 首席执行官克劳斯·荣威 (Klaus Roewe) 表示。“预计这些收益将加强我们的资产负债表并推进我们的商业化努力，包括签署客户协议和交付前付款，与 EASA 就我们的合规方式达成协议，并开始为最终载人飞机组装符合型号的飞机飞行测试活动。”

Lilium Jet 使用全电动 7 座飞机提供高速区域空中运输，预计其运行范围约为 175 公里（108 英里），假设在其短 10 秒的垂直起飞时间最大起飞重量和短暂的 45 秒垂直着陆。Lilium 的目标是在 300 公里范围内提供乘客和/或货物的区域运输路线。例如，到 2025 年，该公司希望将奥兰多与南部的迈阿密和佛罗里达北部的杰克逊维尔连接起来。

就在上个月，Lilium 与沙特阿拉伯的 Saudia 航空公司签署了一项初步协议，将交付 100 架 Lilium Jet 飞机，并计划在整个沙特阿拉伯建立一个由沙特阿拉伯运营的 eVTOL 网络。如果达成协议，第一批设备何时交付沙特阿拉伯尚不清楚。今年 4 月，Lilium 将上市时间从 2024 年推迟到 2025 年。