近日玛士撒拉（上海）医疗科技有限公司（简称 “玛士撒拉”）已完成数千万元 A 轮融资，由峰瑞资本独家投资。本轮融资主要用于专业人才的吸纳、产品的极致开发、供应链体系的优化、市场的拓展和品牌形象的塑造。

玛士撒拉创立于 2012 年，总部位于上海张江国际医学园区。玛士撒拉从成立以来共推出了四大系列产品：第一类为特医食品，包括优康力和优益力；第二类为营养强化食品，主要指愈素系列，可满足手术期人群及特定疾病人群的营养需求；第三类为面向糖尿病人群的 DGI 食品；第四类为面向广大减肥健身爱好者的控能食品。

峰瑞资本早期项目负责人范铭望表示：人口老龄化是我国需要长期面对的基本国情。随着老龄化程度的不断加深，历史上最大的婴儿潮人群也将进入代谢类慢病、癌症、神经退行性疾病的高发年龄段，通过医学营养对这些长周期疾病进行更有效地预防和管理成为越来越普遍的需求。结合疫情后居民营养意识的不断增强，我们相信立足于医学营养的健康食品将迎来更广阔的增量市场。玛士撒拉作为行业内最早专注于医学营养的品牌，发展出了同时包含特医食品、低 GI 食品和控能减重食品在内的完整医学营养食品业务线，这在行业内非常罕见。唐总及其团队在医学营养行业内深耕多年，在产品研发、供应链打磨、渠道管理和批文获取等方面具有较为全面深厚的积累。我们坚定看好玛士撒拉成为医学营养头部品牌的成长潜力，也对团队未来在医疗和食品科技交叉领域的持续探索充满期待。

峰瑞资本创始合伙人李丰认为：消费领域的创新，无论是品类还是产品，都进入了与中国产业阶段同频的科技创新和品牌需要专业背书的阶段，例如崛起的化妆品国潮品牌薇诺娜，以及各种快速发展的国内外专业运动品牌。我们既希望也相信玛士撒拉在食品这个大赛道上，能够成为代表着专业和科技创新趋势的品牌。