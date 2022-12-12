根据 Sensor Tower 最新发布的报告，受新冠疫情影响，棋牌手游全球下载量在 2020 年显著增长并达到新高 8.4 亿次。其中东南亚与拉美市场下载量涨幅最为明显，增长率分别为 224%、131%。Sensor Tower 数据显示，全球棋牌手游下载量已连续 3 年超过 6 亿，远高于疫情前水平。2022 年 1 月至 10 月期间，全球棋牌手游共获得 6.1 亿下载，来自 Google Play 与 iOS 渠道的下载量份额分别为 79.7%、20.3%。

以下是详细内容：

棋牌与桌面游戏在新冠疫情初期表现出前所未有的快速增长势头。尽管步入 2022 年，两大品类下载量逐渐回归正常水平，疫情期间获得的核心用户仍旧为游戏贡献着巨大的内购收入。

棋牌手游用户支出处于上升势态

受新冠疫情影响，棋牌手游全球下载量在 2020 年显著增长并达到新高 8.4 亿次。其中东南亚与拉美市场下载量涨幅最为明显，增长率分别为 224%、131%。Sensor Tower 数据显示，全球棋牌手游下载量已连续 3 年超过 6 亿，远高于疫情前水平。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球棋牌手游共获得 6.1 亿下载，来自 Google Play 与 iOS 渠道的下载量份额分别为 79.7%、20.3%。

全球棋牌手游用户支出在新冠疫情期间涨势良好，并在 2021 年突破 80 亿美元。美国市场是棋牌手游收入主要来源，占比高达 56.8%，其次为中国与澳大利亚市场。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球棋牌手游总收入为 66 亿美元。苹果渠道用户支出占比为 57.9%，略高于 Google Play 渠道。

Slots 手游用户支出一枝独秀

自 2020 年起，棋牌手游下载量整体均有明显增长，其中 Poker/Solitaire、Slots 子品类在 2022 年月度下载量仍然维持在 2000 万。社交棋牌凭借《Coin Master》在 2020 年的爆火，下载量同比增长 151%，然而后劲略显不足，于 2021 年开始急速回落。

2020 年棋牌游戏各子品类收入提升明显，涨幅均超过 20%。其中 Slots 游戏较 2019 年收入增长 12.2 亿美元，成为绝对值增长最高的子品类。社交棋牌则依靠 Moon Active《Coin Master》与多款捕鱼游戏的良好吸金表现，成为增长率最高的棋牌手游子品类（增长率为 99.5%）。截至 2022 年 10 月，棋牌手游各子品类收入表现依旧远高于疫情前水平。其中 Slots 手游在 2022 年 1 月至 10 月期间共实现 38.3 亿美元应用内购收入。

Slots 手游同时霸占棋牌下载榜与畅销榜多个席位

《Coin Master》以独有的建造加 Slots 玩法，自 2018 年起一直稳坐年度棋牌游戏下载量第 1 的位置，排行榜第 2 名则由风靡印度市场的《Teen Patti Gold》获得。从下载排名变化来看，榜单头部 Slots 游戏的占比正逐年提高。

Slots 游戏同样作为吸金表现最好的棋牌子品类，在 2022 年畅销榜 Top10 中拿下 8 个席位。上榜的其他子品类游戏仅有《Coin Master》与《Bingo Blitz》，两者均稳定在收入前三位置。值得一提的是，东西方热门棋牌手游差异明显，如 Bingo、Slots 在欧美市场最为流行，而韩国用户对 Poker 与花牌更加热衷。

2022 年 1 月至 10 月期间，中国出海棋牌手游畅销榜前十共获得 5.9 亿美元营收。美国仍然是收入来源最大市场，亚洲收入占比最高的市场为中国台湾。

在 2021 年被 Netmarble 收购之后，博乐科技维持着良好的营收表现，其开发的 Slots 游戏《Cash Frenzy》再次荣登出海棋牌手游畅销榜榜首。旗下另外两款产品《Jackpot World》、《Lotsa Slots》分别位居第 2、3 名。

中国出海下载榜单第一位由 Gamee Mobile 真金游戏《Gamee Prizes》获得。此外，包括《Cash Carnival》在内共 5 款 Slots 游戏霸占下载榜前十，可见此类棋牌游戏巨大的市场。

2021 年全球桌面手游收入涨幅持续提升

在新冠疫情爆发初期，全球桌面手游市场得到短暂扩张，使 2020 年总下载量首次突破 22 亿。其中棋盘类手游绝对值增长最为显著，于 2020 年共收获 10 亿下载量，占整体桌游 47.3% 市场份额。该增长趋势于 2021 起开始逐渐回落至疫情前水平。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球桌面手游共获得 15.6 亿下载，来自 Google Play 与 iOS 渠道的下载量份额分别为 86.1%、13.9%。

尽管新冠疫情对移动市场影响正在消退，2021 年全球桌面手游用户支出未减反增，并达到 17.1 亿美元，同比涨幅也超过了 2020 年新冠疫情爆发之时。由此可见桌游品类，特别是棋盘、卡牌/麻将产品对核心用户持久的吸引力。

2022 年 1 月至 10 月期间，全球桌面手游总收入为 14.8 亿美元，中日美市场合计贡献全球收入的 59%。苹果与 Google Play 用户支出分别为 59.4%、40.6%。

除绘画&填色游戏外，其余桌游子品类收入均持续走高

2020 年初，以 Ludo 玩法为代表的棋盘手游市场迎来前所未有的飞速增长，并在 4 月份抵达峰值 1.6 亿，是 2 月份总下载量的 2.8 倍。印度贡献了同年 48.1% 的市场份额，成为棋盘类手游最大市场。

2022 年 1 月至 10 月期间，棋盘手游仍然是下载量最高的桌游子品类，其次为绘画&填色游戏。

全球桌面游戏营收自 2017 年起一直处于稳步增长态势，该趋势在新冠疫情时代受到进一步刺激。其中，纸牌/麻将、棋盘和卡牌游戏收入增长表现突出，并各自在 2021 年取得 7.7 亿、5.9 亿以及 2.6 亿美元营收，较 2019 年增长 135%、102% 和 212%。

桌游品类中，仅绘画&填色游戏应用内购收入表现呈下降趋势。

出海桌游遍及欧美、东南亚、拉美及印度等市场

全球桌游下载榜前两位分别被《Ludo King》、《Carrom Pool》长期占据。两者玩法均源自印度桌游，并在当地市场十分火爆，其中《Ludo King》更是在 2022 年实现过亿下载量。除《Ludo King》外，另有 2 款 Ludo 玩法游戏入围 2022 年桌游下载榜前十，分别为《Yalla Ludo》、《Ludo》。欧美市场以 Mattel163《UNO!》表现最为亮眼，其在 2022 年排名上升 2 位来到第 3。

收入排名方面，包括《Solitaire Grand Harvest》在内多款单机纸牌手游成功进入 Top10 行列。由 Yalla Technology 发行的《Yalla Ludo》另辟蹊径，重点运营中东市场成功实现盈利，收入排名因此逐年攀升。

2022 年 1 月至 10 月期间，中国出海桌面手游畅销榜前十共获得 3.3 亿美元营收。来自美国的收入份额高达 40.8%，遥遥领先其他地区。印度尼西亚、日本与沙特阿拉伯次之，均贡献超 10% 收入份额。

《Yalla Ludo》凭借在美国与中东地区优秀的吸金表现成功拿下中国桌面手游出海畅销榜首位。榜单第 2、3 位分别由 Mattel163《Phase10》与波克城市《Higgs Domino》获得。此外，多款融合纸牌手游均在出海畅销榜前十行列。

中国出海桌面手游下载榜前十在同期共实现 2.5 亿下载量，其中东南亚、拉美与印度市场总份额高达 63.5%，欧美市场份额为 21%。Mattel163 发行《UNO!》以 4400 万下载量的成绩成为 2022 年前十个月下载量最高的出海桌游，《Yalla Ludo》紧随其后。从榜单可以看出，填色游戏仍然是中国发行商出海下载量最高的桌游类别。