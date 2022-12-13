近日，深度节能与数智化创新服务商深度智控宣布获得汇川产投数千万级战略轮融资。本轮融资是深度智控继获得腾讯、红杉、源码资本投资后的今年第三轮融资，相关资金将用于强化深度智控研发部署以及市场化推广。其中，源码为公司 Pre A+轮领投方。汇川技术是中国工业自动化领域企业，双方将发挥各自技术与资源优势，在智慧能效领域强强联合，深入合作，以智慧能效创新技术为我国双碳战略目标贡献力量，携手推动工业及建筑节能事业健康发展。

双碳战略背景之下，我国实现 “碳中和” 目标的技术路径需要从供给端和需求端共同发力，其中依托节能改造提升的节能减排日益成为需求侧发力核心。目前，我国工业与建筑能耗占到社会总能耗的 70% 以上，而工业与建筑机电能源系统特别是空调、空压系统，还常依赖于传统专家经验控制方式运行，导致我国每年数千亿度电的能耗浪费。区别于传统的专家经验节能，深度智控专注于研发新一代深度能效智控平台产品，基于行业领先的 “机理框架+数据驱动” 高精度模型与寻优技术，能够像 GPS 对于交通行车导航一样，实时从数十万条系统可能路线中，寻找到系统最高效的运行路线，实现系统最优运行，并逼近系统运行节能极限，降低系统能耗 20%~50%，在市场先进专家经验算法或 AI 调优算法基础上，可至少再优化提升节能率 10% 以上。

截至目前，深度智控已累计应用超过 450 家付费客户，已累计为客户节省 3 亿多度电，其中客户包括新能源、半导体、汽车、电子、食品、IDC、轨道交通、公共建筑等企业，如宁德时代、京东方、国家超级计算机中心、腾讯 IDC、首农集团、国博电子、华天科技、万象城等。深度智控将不断巩固产品技术壁垒，创新节能产品，夯实在工业和建筑节能领域的技术领先优势，让每度电创造更多美好。

深度智控创始人兼 CEO 李辉博士表示：“我们非常高兴与汇川技术拥有共同的技术理想和发展愿景，也非常感谢汇川对于深度智控团队的信任与支持。面对双碳战略与数智化转型的市场机遇，需加速新一代能效创新技术突破并打造节能减排新范式。未来深度智控将加速深化与汇川技术的生态合作，进一步打磨世界级深度能效智控领域的核 ‘芯’ 产品，为工业与建筑节能行业赋能，降低中国碳排放 2%。”