本田汽车公司宣布与中国宁德时代 (CATL) 达成协议，从 2024 年到 2030 年为纯电动汽车采购 123 GWh 电池。该交易是在 CATL 与本田签署 2020 年协议以形成新能源汽车 (NEV) 电池综合战略联盟之后达成的。初步协议使两家公司能够在广泛领域开展合作，包括共同开发、稳定供应以及电池的回收和再利用。

现在，随着本田扩大生产并在中国推出其纯电动汽车子品牌 e:N，两家公司已同意进一步加强合作伙伴关系。从 2024 年到 2030 年，本田将在中国采购 123GWh 的宁德时代纯电动汽车用电池，这些电池将在宁德时代位于中国东部江西省宜春市的生产基地生产。大量电池将使本田能够生产超过 100 万辆电动汽车，从而确保为这家日本汽车制造商提供长期稳定的电池供应。

与 CATL 的交易证明，本田对其在中国的电动汽车扩张是认真的，今年春天从 e:NS1 和 e:NP1 电动跨界车开始，这是 2021 年 10 月发布的 e:N 系列电动汽车的首款车型。e:NS1 和 e:NP1 本质上是同一辆车，但并非建立在 EV 专用平台上，因为本田计划在 2024 年推出 e:N Architecture——其首个纯电动平台。

基于该架构构建的模型将于 2024 年从目前正在建设中的两个 EV 专用工厂开始推出。一个是与武汉的合资伙伴东风汽车一起建造的，另一个是与广州的另一个当地合作伙伴广汽建造的。两者的年产能均为 120,000 台。

本田去年表示将推出总共八款基于 e:N 架构的 EV 车型。2021 年 10 月，这家汽车制造商预览了其中三款 e:N SUV、e:N Coupe 和 e:N GT 概念车。后者演变成上个月的 e:N2 轿车概念。

本田承诺在未来五年内在中国推出 10 款新电动汽车，包括 e:NS1 和 e:NP1 双胞胎车型。其中一些车型将出口到全球。