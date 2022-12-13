江淮蔚来先进制造基地第 30 万台汽车下线，再度刷新中国高端品牌汽车量产下线速度。2016 年，江汽集团牵手蔚来汽车，开启了传统汽车与新势力跨界合作的先河，“先进制造+工业互联网” 的新生态应运而生。2021 年 3 月 27 日，江汽集团与蔚来汽车再度深化合作，江来先进制造技术 (安徽) 有限公司签约成立。双方在新能源整车制造、服务模式、管理机制等方面做出积极的创新和探索。同年 4 月，江淮蔚来先进制造基地 10 万辆新能源整车成功下线，创下同业最快记录。从 2018 年 5 月到 2022 年 12 月，江淮蔚来用时 4 年又 7 个月达成 30 万台量产车下线，其中第三个 10 万台下线用时仅 7 个多月。此次蔚来第 30 万台量产车下线，是江汽集团与蔚来汽车深入合作、全面发展的又一重要里程碑。

回顾近年来中国汽车行业发展可见，蔚来属于打开了中国高端车型大规模量产化的企业。自 2017 年下线 ES8 时，蔚来就将其售价定在 40 万元左右，这在自主品牌中属于罕见。此后几年间，ES6、EC6、ES7、ET7、ET5 等车型相继推出，售价均在 30 万元以上，成交均价超 40 万元。凭借出色的体系能力，蔚来在高端电动车市逐步站稳脚跟。

当前，在新一轮科技革命和产业变革的背景下，汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化的方向转型，新能源汽车与智能网联汽车将迎来巨大的发展机遇。江汽集团立足实际，长期坚持创新驱动发展，每年将销售收入的 3% 至 5% 作为研发投入，大力发展新技术、新材料、新工艺的运用，并在强化核心技术能力建设方面取得良好成效。形成国际先进、国内领先的纯电技术平台，系统掌握电动汽车的电池成组、电机、电控三大核心技术及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术。

江汽集团蜂窝电池技术，是国内首个产业化级电池系统零热失控安全技术，已在超 17 万辆新能源车上搭载、装载电芯达 1.7 亿颗、累计行驶里程突破 80 亿公里，做到了 0 整车起火，实现了真正意义上的 0 热失控安全。在智能网联领域，江汽集团已具备自动泊车和高速公路场景下的相关功能，并实现了车载软件远程升级的技术应用。