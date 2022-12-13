大众汽车公司及其充电和能源品牌 Elli 达到了他们的下一个里程碑： Elli 拥有 400,000 个充电点，目前运营着欧洲最大的充电网络，在 27 个国家/地区拥有 800 多家供应商。在过去的 18 个月里，网络规模翻了一番，新增了约 200,000 个充电点。Elli 最近通过加入瑞典能源公司 Vattenfall 和荷兰快速充电专家 Fastned 扩大了其在西欧和北欧的网络。

快速且易于使用，最重要的是，在整个欧洲可用：大众汽车子公司 Elli 的充电网络正在扩展。在此过程中，该公司建立了大量联盟和合作伙伴关系，包括与 Enel 和 Iberdrola 等能源供应商、石油集团 BP 和合资企业 IONITY 的合作。这项工作的目的非常简单：为电动汽车司机提供一个紧密联系且易于访问的国际充电网络。目前整合了大约 800 家供应商。

最近，Elli 在德国、荷兰、挪威和瑞典增加了约 24,000 个 Vattenfall 充电站，以及由 Fastned 在荷兰、德国、英国、比利时、法国和瑞士运营的 1,000 个高功率充电点 (HPC)。几个月前，该网络在英国大规模扩展，增加了 6,800 个由 BP Pulse 管理的充电站。

Elli 首席执行官兼大众汽车公司充电与能源高级副总裁 Elke Temme 表示：“日常电动出行的关键是轻松充电，无需担心续航里程。“通过在欧洲提供 400,000 个充电点，我们向我们的愿景又迈进了一大步。根据我们的新汽车战略，我们现在为欧洲的电动汽车司机提供最大的生态系统，并将继续全速推进我们扩大充电网络的工作。”

作为出行服务提供商，Elli 为所有制造商生产的电动汽车的驾驶员提供服务。Elli 以及 SEAT、CUPRA、ŠKODA AUTO 和大众汽车品牌的客户可以进一步使用该网络。奥迪提供的充电服务将于明年整合到产品组合中。

大众汽车集团已将充电和能源作为其 NEW AUTO 战略的核心业务的一部分。Elli 拥有约 250 名员工，在能源和移动性之间的接触点处理对客户重要的事情。Elli 是大众汽车集团的品牌，在欧洲提供广泛的能源和充电解决方案组合，同时也是移动服务提供商。其当前的产品范围包括面向私人客户和公司的充电解决方案——从客户自己的壁挂式充电盒和移动充电站 Flexpole 到充电服务以及创新和智能的绿色电价。Elli 提供旨在打造公共充电站无缝体验的数字解决方案和服务。借助应用程序和充电地图，可以轻松为电动汽车充电。提供三种透明的收费标准：“Drive Free”、“Drive City” 和 “Drive Highway”。这些费率适用于很少、经常或快速需要为车辆充电的司机。Elli 成立于 2018 年，在柏林、沃尔夫斯堡和慕尼黑设有办事处。