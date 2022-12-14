近日，协鑫科技旗下昆山协鑫光电材料有限公司（下称 “协鑫光电”）宣布完成 5 亿元人民币 B+轮融资，由淡马锡投资、红杉中国、IDG 资本三家联合领投，川流投资等机构跟投，大股东协鑫科技持续加码，光源资本担任独家财务顾问。据悉，本轮融资将用于完善协鑫光电 100MW 大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备开发。

协鑫光电在大面积组件效率和中试线阶段积累了丰富的产业化经验，并将其成功放大到 100MW 大面积组件量产线上，在下线组件效率与稳定性这两项关键指标上领跑全球。

2021 年 9 月，协鑫光电建成全球首条 100MW 量产线，组件尺寸 1m×2m。目前协鑫光电的 100MW 产线处于工艺开发和设备改造阶段，下线组件效率已实现稳步提升，预计今年年底可突破 16%，2023 年底实现 18% 以上的转化效率，有望成为全球首条跑通量产的 100MW 产线。

协鑫光电在钙钛矿电池研发与量产工艺方面属于世界领先水平，现共有 64 项专利已获授权，其中发明专利 17 项，实用新型专利 47 项。本轮融资后，协鑫光电将继续加大在 100MW 产线上的研发力度，力争成为具有全球竞争力的顶尖钙钛矿组件制造商，加速推动全球能源结构绿色转型。