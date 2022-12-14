现代汽车集团已在位于首尔郊区的一家酒店和一个住宅商业综合体中，使用基于其即插即用 (PnD) 模块化平台的自动驾驶机器人启动了两个试点交付服务项目。送货机器人由集成在 PnD 驱动单元顶部的存储单元组成。除了用于运送物品的装载箱外，连接的屏幕还为客户显示信息。

该集团的 PnD 模块化平台首次在 CES 2022 上展示，是一款一体化单轮单元，结合了智能转向、制动、轮内电驱动和悬架硬件，包括用于 360 度完整旋转的转向执行器。它借助 LiDAR 和摄像头传感器自主移动。集成的存储单元允许机器人将产品运送给客户。

通过添加自动驾驶功能，基于 PnD 的机器人可以在区域内找到最佳路线，将包裹递送给收件人。它可以识别和避开固定和移动的物体并平稳行驶，提供快速的交货时间。

现代汽车集团机器人实验室负责人 Dong Jin Hyun 表示：“基于 PnD 的送货机器人通过使用自动驾驶技术，包括快速避障能力，可以缩短送货时间并提高安全性。” “我们计划通过我们的试点项目不断提升客户的出行服务、便利性、安全性和可负担性。”

Rolling Hills Hotel 是参与集团试点项目的企业之一，每天晚上 8 点至 10 点使用机器人提供客房服务，提供便利设施、食品和饮料。酒店客人可以使用流行的消息传递应用程序 Kakao Talk 下订单客房服务，无需安装任何额外的应用程序，并使用实时跟踪来跟踪交付进度。

在酒店服务的机器人使用基于深度学习的算法来识别周围的环境和人。当机器人到达房间时，它会识别开门，一旦它感知到收件人，就会自动为他们打开储物箱。机器人可以根据接收者以合适的语调传达适当的屏幕信息。此外，在楼层之间移动时，该单元可以确定登上电梯的人数，并在第一部电梯拥挤时等待下一部电梯。

自动驾驶机器人还擅长避开障碍物和碰撞，即使在狭窄的酒店走廊中也是如此，并且由于与电梯的电子连接，它可以在没有人帮助的情况下在楼层之间移动，使其能够沿着最佳路线运送货物。

集团亦自 2021 年 3 月起与经营 Baemin 外卖应用程序的韩国外卖公司 Woowa Brothers 合作，进一步提升最后一公里户外外卖机器人的技术和服务能力。作为与 Woowa Brothers 合作的新项目的一部分，该集团的送货机器人正用于首尔郊区住宅/商业综合体的送货上门 (D2D) 食品服务。客户通过 Baemin 在线下订单后，机器人会在与住宅商业综合体相连的购物中心找到确切的商品，并将其送到客户的前门。

为实现该服务，该集团使用无线通信来访问公共前门和电梯，这个问题以前是机器人送货服务商业化的障碍。服务机器人可以进入小区，通过电梯控制系统进入高层，送餐到客户家中。使服务机器人能够在室内和室外自主移动并在无需人工协助的情况下运送食物的技术创造了改变游戏规则的最后一英里交付创新，吸引了物流和零售行业的极大关注。集团期望最后一公里配送机器人能大幅提升整个配送流程的效率。

根据这些试点项目的结果，本集团计划升级其基于 PnD 的送货机器人服务，并逐步扩大机器人的数量和工作时间。它还计划将其业务扩展到需要送货服务以与客户联系的商业领域。