OPPO 今天带来了多款产品，涉及到硬件和软件。其中包括第二颗自研芯片——旗舰蓝牙音频 SoC 芯片马里亚纳 MariSilicon Y、为万物互融提供 “数智大脑” 安第斯智能云（AndesBrain），以及健康业务品牌 OHealth 首个家庭智能健康监测仪概念产品 H1。

马里亚纳 MariSilicon Y 是 OPPO 的第二颗自研芯片，标志着 OPPO 自研芯片能力的再进一步。作为一颗技术超前的旗舰芯片，我们期待这颗芯片的关键技术，能够解决用户音频体验中 ‘音质’ 与 ‘智能’ 的关键问题，为下一代旗舰蓝牙音频设备，提供芯片动力。

作为 OPPO 自主研发的首款旗舰蓝牙音频 SoC 芯片，马里亚纳 MariSilicon Y 通过全球最快的 12Mbps 蓝牙速率，首次实现 192kHz/24bit 无损音频的蓝牙无线传输，达到蓝牙音质巅峰；首次集成专用 NPU 单元，马里亚纳 MariSilicon Y 为快速发展的计算音频提供高达 590 GOPS 的超前 AI 算力，并首次在耳机端侧实现了声音分离技术，带来更具个性化的聆听体验；率先应用全球最先进的 N6RF 工艺制程，马里亚纳 MariSilicon Y 能够兼具超前的高性能与旗舰续航体验。

安第斯智能云完成了全球混合云的基础设施建设、技术平台打造与核心能力布局。在基础设施层 (IaaS)，2022 年，OPPO 首个自建数据中心智能云（大湾区）数据中心正式投入使用，采用先进 GPU 训练集群和互联架构，可支撑千亿超大模型预训练。全链路减碳方案实现 100% 绿电，达成整体零碳排。在平台层（PaaS），安第斯智能云构建了包括端云数据存储、端云机器学习、端云实时渲染、智能对话、硬件仿真与安全隐私等六大平台能力。在应用层（SaaS），安第斯智能云将提供智能推荐、智能视觉、智能助理等系列解决方案，支持多端设备一致性体验与多场景的应用与服务创新。

依托云端在存储、计算与智能上的优势，安第斯智能云为用户带来了重构存储体验、增强智能服务、探索虚实融合三大体验革新：通过由 OPPO 主导运营，云原生计算基金会（CNCF）托管的国内首个开源云原生分布式存储项目 CubeFS，OPPO 计划推出无限云相册及随心办公空间，为用户提供无限存储、精准搜索与推荐、便捷高效办公与多端一致性体验；端云机器学习系统 StarFire 将为用户带来更高隐私安全、更低延时的交互体验，推动人工智能助手小布向生成式 AI、具身智能进化； Andeverse 端云实时渲染可以将存储、算力要求极高的仿真技术放在云端进行，通过实时渲染与串流技术，让用户与开发者通过普通配置的终端就可以实时构建超写实数字人及 3D 虚拟空间，享受沉浸式体验。

OHealth H1 基于 OPPO 自研技术，实现体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊、睡眠六大生命健康体征数据监测，并可达到医疗级精度。同时，在安第斯智能云的赋能下，通过 OHealth APP 能够实现家庭健康数据综合管理、远程听诊与视频问诊等远程医疗，为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

此外，OPPO 还在大会期间展示了探索 XR 领域的最新成果新一代智能眼镜 OPPO Air Glass 2，智能手机新形态的探索成果一体玻璃概念系列手机，以及第三代四足机器人、潘塔纳尔 智慧车空间等创新成果。

未来，OPPO 将坚持投入底层核心技术，以芯片为基础、以多端为载体、以智能云为大脑，三位一体，共同实现以用户为中心的智慧服务，迈向更具竞争力的全球化科技公司。