沃尔沃卡车继续扩大其产品线，推出多款新型电动卡车，使更多城市和地区的交通路线实现电气化成为可能。最新推出的刚性卡车进一步巩固了沃尔沃作为电动卡车运输领域领导者的地位。

沃尔沃卡车已经生产了全球卡车行业最完整的电动产品线，现在正在扩大其产品范围，推出刚性版本的重型电动卡车：沃尔沃 FH 、沃尔沃 FM 和沃尔沃 FMX。这使得运输公司更容易在城市和地区采用电动汽车。

得益于多种电池、驾驶室和底盘选项，新型重型刚性卡车可以设计为承载电动上部结构，用于各种专业运输任务，包括货物配送、垃圾收集和建筑工作。新型号的生产将于 2023 年第一季度开始。

“有了这些新的电动卡车，我们比以往任何时候都更容易让更多的客户使用电动汽车，并让城市在几乎所有的运输流程中都转向零排放车辆。我们的客户可以为他们的特定操作定制这些卡车，以减少排放，同时获得与他们今天使用的柴油卡车相同的功能，” 沃尔沃卡车总裁 Roger Alm 解释道。

电动卡车——对司机和城市都更有吸引力

载重的柴油卡车在许多城市随处可见。现在可以改用电动卡车来完成这些任务。除了实现零废气排放外，电动卡车还为司机提供了更好的工作环境，因为它们很安静——这也有助于为居民打造一个更宜居的城市。

提高客户灵活性

新型刚性卡车的电池容量在 180-540 kWh 之间。这与应用于卡车的电池数量一起，提供了极大的灵活性和广泛的潜在操作。

“这些卡车可以处理各种运输，从轻载到重载。客户可以为他们的任务选择他们需要的确切电池容量，并且通过不携带超过需要的电池，可以增加有效载荷。简而言之，无论任务是什么，我们都有最佳和最具成本效益的电动运输解决方案，” 沃尔沃卡车总裁罗杰阿尔姆说。

沃尔沃卡车是当今全球唯一一家批量生产全系列电动卡车的卡车制造商。该公司的目标是最迟到 2030 年，其全球卡车总销量的一半将是电动的。