或然生物有限公司（ABio）今日宣布完成 1500 万美元的种子轮融资。这是一家私人控股以还未获得领域足够重视的化学修饰加工酶类为靶标研发新型药物的生物科技公司。此轮融资由红杉中国种子基金和斯道资本协同 F-Prime Capital 共同领投。筹得资金将用于搭建并发挥创新发现平台的作用以及推动公司目前针对最棘手癌症的候选先导药物的研发。

或然生物是一家由全球知名的科学家联合创办的企业，拥有信号转导、基因表达调控、癌症生物学和药物发现方面的专业技术。该公司的科学联合创始人分别为：蓝斐博士（复旦大学生物医学研究院教授、副院长、复旦大学附属中山医院双聘教授）、施扬博士（牛津大学及路德维希癌症研究所表观遗传学教授、美国人文与科学院院士、美国国家医学院院士）和 Or Gozani 博士（斯坦福大学莫里斯·赫兹斯坦生物学教授）。三位博士共发表过逾 400 篇论文，包括数十篇对人类健康和疾病具有重要意义的高影响力研究。例如，施博士团队首次报道了 LSD1，揭示了组蛋白甲基化修饰是一个动态可逆的调控过程，这一重大发现结束了生物学界长达 40 多年关于甲基化是否可逆的争论，明确了甲基化信号传递的动态调控性。

上述几位联合创始人在实验室的研究成果促生过多家生物科技公司，包括由施博士任科学联合创始人和蓝博士任创始科学家的 Constellation Pharmaceuticals（2021 年被 MorphoSys 以 17 亿美元收购）、由 Gozani 博士和施博士任科学联合创始人的 K36 Therapeutics, Inc. 以及 Gozani 任联合创始人的 EpiCypher, Inc。

斯道资本的合伙人刘昕女士表示，“将这三位全球知名的科学家做出的前沿发现转化成突破性的疗法，蕴藏着巨大的发展潜力。斯道资本同 F-Prime Capital 的目标是与 ABio 携手，强力推动新药研发，将开创性的生物学成果转化为能拯救病人生命的药物。”

红杉中国董事总经理顾翠萍女士表示，“或然生物的创始团队由世界一流的生物学家、连续创业者组成，且均具备丰富的药品开发经验。我们非常高兴能与这样一支团队合作，共同探索未开发靶标新药研发的巨大潜力，推动新药研发进程。”