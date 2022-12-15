埃捷国际物流（AJEX）近日宣布推出两项新服务，作为其重大扩张阶段的一部分。AJEX 为阿吉兰兄弟控股集团（Ajlan Group Holding）与顺丰国际的合资企业，是中东地区的快递配送和运输解决方案专家。新推出的 AJEX 国际电子商务快递（ICX）和 AJEX 国际快递服务（IXS）将为中国、沙特、阿联酋和巴林的企业提供增强版企业对消费者（B2C）和企业对企业（B2B）电子商务跨境快递服务组合。

AJEX 国际电子商务快递服务使 B2C 客户能够在短短的 4 至 7 天内将货物从中国运到沙特、阿联酋和巴林，可采取单件或多件货物运送的形式，每个包裹的重量不超过 30 公斤。对于进出口业务，AJEX 国际电子商务快递提供自动发货、实时跟踪和主动通知服务，以及个性化的交付体验，帮助电子商务企业满足消费者的需求。

另外，AJEX 国际快递服务为 B2B 客户提供从中国到沙特、阿联酋和巴林的全面综合物流服务，送达时间为 4 至 7 个工作日，准确的运输时间取决于出发地和目的地。

AJEX 正努力支持飙升的跨境商务需求，其新推出的跨境快递服务即为公司所做努力的一部分。中国是沙特的第一大商业伙伴，2020 年中国和沙特的双边贸易额达到 652 亿美元。沙特的速递、快递、包裹产业（CEP）国际市场预计将从 2022 年的 6.65 亿美元达到 2027 年的 10.32 亿美元，年复合增长率为 9.9%。

AJEX 的快递主管 Tia Zhang 说：“在过去的 12 个月里，AJEX 的团队一直致力于拓展网络和基础设施，在沙特增设了 20 个配送中心和 19 个运输中心，这样我们离客户更近了。得益于我们公司今天的这个大增长阶段，我们能够做到更快、更灵活，以此满足中国和沙特客户日益增长的需求和销量增长，这一点是现象级的。”