根据 data.ai 发布的 2022 年 11 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，非游戏厂商收入榜单前三名（按排名先后顺序）为字节跳动、欢聚集团、腾讯，相比十月排名无变化。在头部榜单位置，美图排名前进 1 名，夺得第四。爱奇艺继续保持上升趋势，前进 1 名，获得第五。爱奇艺在许多东南亚国家都有增长，根据 data.ai 的估算数据，收入方面，泰国是目前爱奇艺除中国以外的最大市场。2022 年年初它在泰国的 iOS&Google 非游戏类应用收入排名中仅为第八，而截止 2022 年 11 月 30 日，它的排名已是继 Youtube、TikTok 和 LINE 之后的第四位。赤子城科技排名上升至第九。赤子城科技于 2021 年下半年推出新社交聊天平台《SUGO:Random Chat, Make Friends》，该应用已在中东和南亚市场取得重大进展，如沙特阿拉伯、埃及和印度。2022 年 11 月，其全球收入同比增长 660% 以上。

榜单腰部位置，Daily Yoga 表现令人瞩目，前进 3 名上升至榜单第十九。Daily Yoga 旗下主要经营健康与健身类应用《Daily Yoga》（每日瑜伽），该应用主要为用户提供不同难度等级的瑜伽课程，会员订阅和付费内容是其主要收入的来源。

榜单尾部位置，百度在 11 月非游戏厂商收入榜单中排名上升幅度最大，前进 8 名上升至第二十八。百度经营的一款健康监测类应用《Mintal Tracker:Sleep Recorder》11 月收入出现大幅增长，尤其在其主要的头部收入市场：美国、英国和澳大利亚。2022 年 11 月其全球收入相比上月增长 20%，相比 2022 年年初收入增长 15 倍。同时，常相伴表现也十分突出，前进 5 名，进入收入榜单前三十。《Partying》（伴伴）是常相伴旗下一款成功的社交媒体应用，主要以约会为目的，并通过语音聊天提供独特的娱乐活动和派对游戏。其在大中华区以外的主要收入市场包括美国、韩国和马来西亚。2022 年 11 月的全球收入月增长达 10%，这是其有史以来表现最好的一个月。

11 月中国非游戏厂商应用收入排行榜中，前三名相比 10 月无变化，《TikTok》稳居榜首，《BIGO LIVE》位居第二，《爱奇艺》位居第三。榜单头部位置，《Likee》表现突出，上升 6 名成功闯入榜单前十。《Likee》是一款娱乐短视频应用，允许用户创建、观看并与朋友分享短视频。沙特阿拉伯和美国是该应用收入最高的市场。11 月沙特的收入相比上月增长 185%，在沙特非游戏类应用收入排名中前进 7 位，获得第七。

榜单腰部位置，《InShot》排名上升 2 名至榜单第十六。《InShot》是影笑科技旗下一款视频剪辑类应用，其主要的收入市场包括美国、巴西和英国。全球收入月增长达约 2%，并由美国、巴西和印度领先。《Daily Yoga》（每日瑜伽）前进 2 名，上升至榜单第二十。该应用除中国市场以外的主要收入来源包括美国、英国和法国，11 月收入相比上月增长 13%。

榜单尾部位置，《MeituPic》（美图秀秀）前进 4 名，上升至榜单第二十五。收入增长主要源于《MeituPic》（美图秀秀）在 11 月初发布新版本，增加了新的照片和视频修饰功能，如「卸妆」、「染发」、「共享修图」等。该应用的大部分收入来自 VIP 高级订阅，泰国、美国和日本是其主要的收入市场，《MeituPic》（美图秀秀）全球收入月增长约 12%，泰国市场增长速度最快，月增长达 30%。《YI loT》表现令人瞩目，在 11 月非游戏厂商应用收入榜单排名中上升幅度最大，前进 9 名，位居榜单第二十九。《YI loT》是小蚁科技旗下一款工具类应用，主要为移动设备添加尺子、屏幕镜像、计算器等功能。2022 年 11 月，该应用全球收入达到历史新高，月增长超过 33%，由美国、英国和加拿大领先。与 2022 年年初 1 月相比，其收入增长超过 8 倍。