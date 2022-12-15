作为贵州省第一条有轨电车示范线，贵阳有轨电车示范线（T2 线一期工程）项目建设进展情况备受关注。12 月，日立电梯与中铁八局签订合作，为项目提供了整体电梯类解决方案和 52 台电扶梯产品及服务。为确保示范线垂直交通的服务品质，该项目扶梯均采用日立重载公共交通型自动扶梯。

日立电梯贵州分公司负责人表示，此次合作为贵阳有轨电车示范线全线提供了 “智慧+” 的产品与解决方案。在轨道交通项目服务方面，日立电梯拥有丰富的产品线和多元化的公共交通运输解决方案，全面应对目前中国轨道智能服务系统升级的需求。

为贵阳有轨电车示范线提供的 “智慧+” 日立电梯云服务，通过 IOT 物联网大数据系统，24 小时对电梯的运行健康状态进行监测和重要部件预诊断，能科学高效地进行预防性维修服务，以保障轨道交通中密集人流、高频运转的乘梯安全。

贵阳有轨电车示范线是贵阳市有轨电车网络的重要组成部分，全长 10.92 公里，起于观山湖区长岭北路路口，止于高新区二十六大道站，设国际生态会议中心站龙岭路站、天元路站等 13 座车站，设太阳湖综合停车场 1 座。

“目前，项目部已将工作重心聚焦到观山湖区段 ‘三站三区间’。” 施工单位中铁八局三公司 T2 线一期工程项目负责人表示，项目部将力争今年 12 月底前全面完成该区段土建施工部分。