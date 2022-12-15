现代汽车在以色列推出了重型 XCIENT 燃料电池卡车，标志着它在中东的首次亮相。这家韩国制造商已与以色列机构 Colmobil、氢生产商 Bazan 和加氢站运营商 Sonol 建立合作伙伴关系，以在该国形成氢价值链。现代的三款 XCIENT 燃料电池卡车将通过该计划推出。

XCIENT 燃料电池卡车配备 180 kW 氢燃料电池系统，一次充电可行驶 400 多公里（250 英里）。它将用于为 Colmobil 采购零件，通常每天行驶 330 公里（205 英里）。

现代汽车公司高级副总裁兼商用车业务创新负责人 Mark Freymueller 表示：“我们很高兴能够支持以色列政府通过我们的氢动力重型 XCIENT 燃料电池卡车建设可持续未来的坚定承诺。” “与该国的主要参与者密切合作，在以色列建立第一个氢基础设施，标志着我们在全球范围内建立可持续氢价值链的努力中的一个重要里程碑。我们相信，我们的燃料电池卡车将为加速以色列的能源转型做出重大贡献。”

以色列承诺到 2030 年将其国家温室气体排放量减少 27%，到 2050 年相对于 2015 年的排放水平减少 85%。现代 XCIENT 燃料电池卡车已在德国、瑞士、韩国和新西兰使用。在瑞士，约有 47 台车型在运行，覆盖了超过 500 万公里的里程，带来不少碳中和成就。