新的 2023 起亚 EV6 GT 在直线性能方面因其超重而成为头条新闻，但事实证明，与内燃机汽车不同，电动汽车实际上会减慢它在众所周知的电能中的速度。起亚发言人在接受采访时表示，当电池电量超过 70% 时，EV6 GT 能实现其标称的 3.4 秒至 60 英里/小时（96 公里/小时）加速时间。“低于该电量指标时候将像任何其他电动汽车一样下降，” 他指出。

起亚表示，低于该电量状态时，它仍会 “全力以赴”，但它的加速不会像充满电时那样猛烈。虽然 EV6 GT 在电池电量低时会失去顶级性能，这在电动汽车中并不是独一无二的，但速度恶魔可能必须适应这一事实，这也是普遍的行业表现。新的 2023 起亚 EV6 GT 在直线性能方面因其优异表现而成为头条新闻。

虽然起亚没有说明 EV6 GT 的 576 马力（430 千瓦/585 马力）有多少会在电量低于 70% 时损失，但其高于该数字的性能仍然令人印象深刻。据这家汽车制造商称，当 77.4 kWh 电池充满电时，EV 可以比 2021 Ferrari Roma 和 2021 Lamborghini Huracán Evo Spyder RWD 更胜一筹。

显然，起亚 EV6 GT 会是市场上追求性能电动车的用户青睐的对象。