瑞典货运技术公司 Einride 宣布已获得 5 亿美元的融资，这将有助于将其更新的自动驾驶电动卡车推向市场，作为其货运移动生态系统的一部分。据 Einride 称，此次融资包括 3 亿美元的债务融资和 2 亿美元的 C 系列股权出资，是迄今为止重型电动运输领域最大的资产支持融资。

债务融资由巴克莱欧洲牵头，而股权融资轮包括瑞典养老基金 AMF、EQT Ventures、Northzone、Polar Structure、Norrsken VC 和淡马锡等领先公司等投资者。股权出资包括今年早些时候筹集的 9000 万美元可转换票据。 Einride 表示，这项投资将为其全球电动汽车车队提供变革性资金，因为它代表了为其自动驾驶和数字产品的新开发和部署提供资金的下一步。这笔资金还将帮助 Einride 将其产品扩展到新市场和客户，并开发一个自动和电动货运移动生态系统。

在过去的 12 个月里，Einride 宣布向几个欧洲国家扩张，包括德国、比利时、荷兰、卢森堡和挪威，并为包括伊莱克斯、通用电器和普利司通在内的众多新客户部署业务。

2022 年 10 月，Einride 凭借其自动驾驶汽车成功完成了美国公共道路上的试点，成为第一家获准在没有安全驾驶员的情况下进行此类测试的公司。上个月，这家初创公司推出了其自动驾驶卡车原型的第二次迭代，即 Gen 2 Rigid Large（如上图所示）。该车辆提供比 Gen 1 吊舱更大的货舱、更新的光学形式传感器、更新的最大速度和夜视能力。

用于远程操作它的接口——远程接口——也得到了升级。Einride 预计从 2023 年开始在客户现场部署 Gen 2。与 Gen 1 一样，Gen 2 Rigid Large 没有驾驶室或供人类驾驶员使用的座位区。它可以 由人类操作员使用操纵杆和其他控件进行远程控制，同时坐在办公桌前看着显示卡车摄像头实时视频的大屏幕。