OPPO 正式发布全新一代折叠旗舰 Find N2 系列，包括仅有 233 克的史上最轻横向折叠旗舰 Find N2，以及首创 3.26 英寸、迄今最大外屏的竖向折叠产品 Find N2 Flip。Find N2 系列通过引领行业的硬件、软件和交互创新，率先实现折叠屏手机体验从 “常用” 到 “重用” 的关键进化。Find N2 系列全系搭载 OPPO 自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，独立影像芯片、哈苏超清画质引擎、旗舰级摄像模组的强强联合，通过芯片、软件、算法、硬件的高度整合，带来效果惊艳的全场景大师级影像体验。

在 Find N2 上，OPPO 通过引入航天级 MIM 超韧合金与高强度复合碳纤维等新型材料，以及一体化的铰链结构，突破性地将机身重量降低至 233 克，成为目前业内最轻的旗舰折叠屏手机。作为屏幕弯折的基础，Find N2 首次大面积采用被材料届誉为 “黑色黄金” 的复合碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，仅屏显结构较上代就减轻 34%。在确保支撑强度的情况下，Find N2 实现了重量的大幅降低，呈现令人惊叹的轻盈手感。即便是铰链体积减少 37%，重量减轻 36% 的情况下，Find N2 的依然实现了整机强度的提升。Find N2 是目前首个通过莱茵折叠无忧认证 2022 的横向折叠手机。

在软件层面，Find N2 推出前所未有的悬停空间功能，打破 “先应用后悬停” 的使用逻辑限制。只需弯折即可开启悬停空间，并带来视频、音乐、相机、运动等细分服务，真正做到 “无悬停，不折叠”。Find N2 的外屏与内屏间切换的信息过渡不再是简单的拉伸放大，而是遵循大屏尺寸，显示更多信息。另外，OPPO 还联合小红书、网易云音乐、剪映等头部应用，针对 Find N2 深度定制了专属的大屏体验，大幅提升使用效率与细节。

Find N2 内外均采用最新 E6 材质屏幕，且支持 120Hz 刷新率，Find N2 在实现出色的显示效果同时带来流畅交互。Find N2 行业首次实现双屏环境色自适应显示，采用旗舰级传感器 IMX890 作为主摄，搭载了高通骁龙 8+旗舰芯片带来性能保证，4520mAh 的大容量电池配合 67W 超级闪充，可为用户提供出色的续航表现与可靠安心的极速充电体验。

Find N2 Flip 首次定义了 3.26 英寸，比例 17:9 的任意窗，是竖向折叠形态中最大尺寸的外屏，彻底颠覆了小折叠屏手机的使用体验。结合创新的任意窗功能，Find N2 Flip 外屏的创新交互，为用户即用即走的日常需求提供了优雅、便捷、高效的全新解决方案。任意窗支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。配备 “一键回复” 功能，Find N2 Flip 的任意窗支持系统短信、微信等通讯 app，可以实现 emoji、快捷短语、语音转文字三种回复形式。对于内外屏的协作，“一推即秀” 功能可在内屏使用软件时上滑推送至外屏使用，此外，任意窗支持互动电子宠物、GIF 壁纸等趣味功能，为用户带来更具个性化的折叠体验。

Find N2 Flip 主摄搭载 5000 万像素 IMX890 超感光大底传感器，前置搭载与索尼联合定制的 IMX709 传感器，配合 OPPO 自研美颜算法，呈现更加自然、清晰的自拍表现。同时，借助多角度自由悬停功能，Find N2 Flip 提供延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。此外，得益于 17:9 的外屏比例，Find N2 Flip 可在任意窗实现几乎不裁切的预览效果，更利于用户创作。Find N2 Flip 内屏采用 6.8 英寸 E6 材质屏幕，支持 120Hz 刷新率，配备了 4300mAh 高能量密度大电池，支持可超过一天的续航表现。Find N2 Flip 还支持 44W 超级闪充，充分保障充电速率。Find N2 Flip 大电池与超级闪充的组合，让竖向折叠屏手机首次拥有了比肩直板机的续航能力。在性能方面，OPPO 与 MediaTek 联合定制的天玑 9000+移动平台，带来旗舰性能与旗舰续航的双重保障。

OPPO Find N2 拥有云白、松绿、素黑（素皮）3 种配色，即日起接受预订，并将于 12 月 23 日上午 10:00 全渠道开售。OPPO Find N2 Flip 拥有雅黑、慕紫、流金 3 种配色，即日起接受预订，并将于 12 月 30 日上午 10:00 全渠道开售。