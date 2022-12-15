今年 8 月发布的 OPPO Watch 3 系列带来智能穿戴领域新标杆，续航能力做到了行业第一，智能应用数量及功能覆盖也不错。OPPO Watch 3 Pro 冰川灰专为滑雪打造，定制了多款功能表盘，新增新增了滑雪跌倒检测功能，可自动识别所在雪场及联系最近的雪地救援。同时，手表标配的独立 eSIM， 可实现无手机求救。

OPPO Enco X2 金色流年带来年度 TWS 音质标杆，采用高质感金属漆工艺实现丝滑流沙手感，带来质感和手感的双重满足。新版本还支持黄金听感 2.5，听感补偿准确性提升 20%。OPPO Enco X2 金色流年采用丹拿 SuperDBEE 第二代同轴双单元+久石让调音+LDAC 及 LHDC4.0 双超清传输协议的黄金组合，一举斩获欧洲 EISA 年度最佳入耳式耳机大奖，无愧 TWS 耳机最强音。个性化主题弹窗、45db 降噪深度、40 小时超长续航、双耳录音等功能，让 OPPO Enco X2 金色流年成为无短板的全能旗舰。

OPPO Pad 因其强性能、高颜值成为许多人移动办公及创作的新选择，还可搭配 OPPO Pencil 使用。OPPO Pad 拥有艺术家定制版，在原有 8+256GB 的版本上特别推出 8+128GB 的新配置。